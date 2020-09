America Ferrera y Eva Longoria Bastón, de la mano de otras líderes latinas, lanzan She Se Puede, una comunidad digital de estilo de vida para latinas

LOS ÁNGELES, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy es el lanzamiento oficial de She Se Puede, una comunidad digital de estilo de vida diseñada para inspirar, reafirmar e informar a las mujeres latinas para que aprovechen al máximo la capacidad de transformar sus vidas, sus familias, su comunidad y su país. Esta iniciativa sin fines de lucro fue fundada por líderes del ámbito de organización, política y entretenimiento Alex Martínez Kondracke, America Ferrera, Carmen Perez, Christy Haubegger, Elsa Collins, Eva Longoria Bastón, Jess Morales Rocketto, Mónica Ramírez, Olga Segura y Stephanie Valencia.

"En este año electoral constantemente se menciona la cantidad de población latina y la rapidez con la que crece nuestra comunidad. Pero debemos ser claras: la demografía no es el destino. Hasta que estemos convencidas de nuestro propio potencial y materialicemos nuestras capacidades, seguiremos sin ser representadas como fuerza política y cultural", dijo America Ferrera, activista, actriz, productora y directora.

"Este año hay 32 millones de votantes latinos en los Estados Unidos; no obstante, la cantidad de latinas que en efecto, ejercen su derecho al voto, es de 14 a 20% menor a la cantidad de mujeres de color no hispanas o mujeres blancas que votan. Hablamos de mujeres con menor participación electoral no por apatía, sino porque no se sienten seguras de tener la capacidad efectiva de cambiar sus vidas, mucho menos de incidir en los resultados de las elecciones", comentó Stephanie Valencia, cofundadora y presidenta de Equis Labs y Equis Research.

La misión de She Se Puede es ayudar a las mujeres latinas a reconocer y materializar sus propias capacidades. Para ello, She Se Puede seleccionara contenidos para diversas latinas y compartirá artículos, videos y fotografías afines que constituyen una celebración de todo tipo de trayectorias de mujeres latinas. She Se Puede presenta un estilo moderno de vida para la mujer latina que incluye temas de salud, maternidad y crianza, alimentación, belleza y participación cívica. Además de organizar eventos virtuales, la nueva plataforma en línea aprovecha las notificaciones vía texto, los correos semanales y las publicaciones en redes sociales para compartir noticias y contenidos de interés de las latinas.

"She Se Puede es una mentalidad. Cuando hablamos de empoderamiento, nos referimos al deseo de que las mujeres latinas se sientan reafirmadas en todo lo que hacen, ya sea en sus trabajos o al hacer ejercicio, al elegir lo que comen e incluso al informarse de cómo solicitar la boleta electoral por correo", dijo Eva Longoria, activista, actriz, productora y directora.

She Se Puede nació después de que sus fundadoras se reunieron a inicios de 2020 para abordar formas de asumir su responsabilidad personal en la tarea de exhortar a las latinas a la participación cívica. Las participantes de esa charla sabían que las experiencias y perspectivas de las mujeres latinas suelen estar excluidas de la sociedad.

"Desde manifestaciones para apoyar a los Dreamers hasta la labor de garantizar la disponibilidad de mascarillas y suministros cruciales para los campesinos, las mujeres latinas están cambiando a este país para bien. Hay muchísimas heroínas entre nosotras, pero es muy raro que se den a conocer sus historias de vida. She Se Puede es una plataforma para promover las iniciativas en apoyo a las latinas y para fortalecerlas hasta que confíen en su capacidad de ser auténticas agentes del cambio", dijo Mónica Ramírez, activista, escritora y abogada de garantías individuales.

She Se Puede es una comunidad donde las mujeres latinas disponemos de información sobre nuestras necesidades únicas y encontramos apoyo para avanzar y para que nuestras comunidades y nuestro país también avancen.

ACERCA DE LAS FUNDADORAS: Alex Martínez Kondracke es escritora, directora, activista, cineasta y cofundadora de The Latinx House; America Ferrera es activista, productora, directora y cofundadora de Harness; Carmen Pérez es presidenta y directora general de Gathering for Justice, copresidenta nacional de la Marcha de las Mujeres en Washington, cofundadora de Justice League NYC y fundadora de Justice League CA; Christy Haubegger fundó Latina Magazine, es productora de cine y la actual vicepresidenta ejecutiva de WarnerMedia, donde está al frente de Diversidad, Equidad e Inclusión, y de Comunicaciones y Marketing; Elsa Marie Collins es estratega de campañas políticas con impacto social y cofundadora de The Ideateur y de This is About Humanity; Eva Longoria Bastón es activista, actriz, productora, directora, empresaria y fundadora de The Eva Longoria Foundation; Jess Morales Rocketto es directora política de National Domestic Workers Alliance, directora ejecutiva de Care in Action y presidenta de Families Belong Together; Mónica Ramírez es fundadora y presidenta de Justice for Migrant Women y cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinos y The Latinx House; Olga Segura es productora, activista, fundadora de Decididas y cofundadora de The Latinx House, y Stephanie Valencia es cofundadora y presidenta de Equis Labs y Equis Research, cofundadora de The Latino Talent Initiative, The Latina Collective y Latinos44, coautora de West Wingers: Stories from the Dream Chasers, Change Makers, and Hope Creators Inside the Obama White House.

