AMERICA'S TIRE ABRE SU PRIMERA TIENDA EN NUEVA YORK

El minorista nacional de neumáticos y ruedas se expande al estado

DEPEW, Nueva York, 15 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- America's Tire, un minorista líder de neumáticos y ruedas, abrió su primera ubicación en Depew, Nueva York, marcando la primera tienda en el estado. La nueva tienda de neumáticos y ruedas se encuentra en 4972 Transit Road, cerca de la esquina noreste del centro comercial, donde Transit Road se cruza con William Street y Losson Road. El horario de atención es de 8 a. m. a 6 p. m., de lunes a viernes, y de 8 a. m. a 5 p. m. Sábado. America's Tire cierra los domingos.

"Estamos listos para atender a los conductores en el condado de Erie e invitarlos a pasar y revisar sus llantas de forma gratuita", dijo el gerente de la tienda America's Tire, Noah Howard. "America's Tire puede ser nuevo en el vecindario, pero nuestra promesa es que traemos la misma experiencia confiable de nuestras más de 1.250 tiendas y 65 años de servicio a los conductores para ayudarlo a obtener neumáticos cuando y donde los necesite en una experiencia segura y sin complicaciones".

El número de teléfono de la nueva tienda America's Tire en Depew es (914) 292-2004. Su página web se puede encontrar en www.americastire.com/store/ny/depew/s/2486. Los clientes pueden programar una cita en línea para una experiencia de compra y servicio de neumáticos aún más rápida utilizando America's Tire Store Locator.

America's Tire ofrece servicios gratuitos, incluida la reparación gratuita de neumáticos y controles gratuitos de la presión del aire en su nueva ubicación de Depew, y recuerda a los conductores de Nueva York los consejos de seguridad de los neumáticos, incluida la importancia de los neumáticos inflados correctamente.

"A medida que America's Tire continúa creciendo en el noreste, nos complace superar un hito importante y estar abiertos a atender a los clientes en nuestra primera ubicación en Nueva York", dijo Richie White, vicepresidente regional de America's Tire's Northeast.

America's Tire garantiza los precios más bajos en una amplia selección de marcas líderes de neumáticos, una variedad de marcas de ruedas y reemplazo de limpiaparabrisas. America's Tire también ofrece ofertas continuas para ayudar a los clientes a ahorrar en sus compras de neumáticos y ruedas.

Fundada en 1960, America's Tire ha pasado de ser una tienda de neumáticos para un solo hombre en Ann Arbor, Michigan, a uno de los principales minoristas de neumáticos del país. La compañía ha crecido de manera constante durante la última década, superando recientemente las 1.250 tiendas.

Para encontrar la mejor llanta para las necesidades específicas de un conductor, America's Tire ofrece a todos los conductores acceso a la misma herramienta utilizada por sus expertos en la tienda, Treadwell. Se puede acceder a la herramienta personalizada de recomendación de neumáticos en línea en//americastire.com/treadwell para proporcionar recomendaciones de neumáticos basadas en dónde conduce, qué conduce y cómo conduce.

ACERCA DE AMERICA'S TIRE

America's Tire es un minorista independiente líder de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la compañía atiende a clientes en más de 1.275 tiendas en 40 estados. La empresa opera como Discount Tire en la mayor parte de los EE. UU. y como America's Tire en partes de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. Treadwell, la herramienta de recomendación de neumáticos en línea patentada por la empresa, utiliza décadas de datos y hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades únicas de cada conductor. America's Tire es el patrocinador principal del Ford Mustang No. 2 en la NASCAR Cup Series y el minorista oficial de neumáticos de la Major League Soccer. Para más información, visite www.americastire.com.

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Baker

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FUENTE Discount Tire