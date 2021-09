American Masters presenta el estreno exclusivo en los EE. UU. de Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It, el 5 de octubre en PBS para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Incluye nuevas entrevistas con Moreno, Norman Lear, Lin-Manuel Miranda, Héctor Elizondo, Gloria Estefan, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Eva Longoria, Justina Machado, Terrence McNally, entre otros

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con una carrera de más de 70 años, Rita Moreno desafió su humilde educación y el incesante racismo para convertirse en una actriz reconocida y galardonada. American Masters — Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It explora la increíble carrera de décadas de la estrella utilizando imágenes verídicas actuales de Moreno, filmaciones en archivo de sus actuaciones y apariciones, recreaciones de su infancia, animaciones y entrevistas con Moreno, con personas cercanas a ella y con artistas a los que influyó. Entre los entrevistados se encuentran Gloria Estefan, Morgan Freeman, Mitzi Gaynor, Whoopi Goldberg, Eva Longoria, Justina Machado, Terrence McNally, Karen Olivo, así como Norman Lear y Lin-Manuel Miranda, quienes también son productores ejecutivos en el proyecto. American Masters — Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It se estrena en todo el país el martes 5 de octubre a las 9 p. m. en PBS (verificar los listados locales) pbs.org/ritamoreno y en la aplicación PBS Video para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Nacida en la pobreza en una granja puertorriqueña, Moreno y su madre costurera emigraron a la ciudad de Nueva York cuando Moreno tenía cinco años. Después de estudiar danza y actuación en Broadway, Moreno fue seleccionada como cualquier minoría étnica que necesitaran los estudios de Hollywood: polinesios, nativos americanos, egipcios y más. A pesar de convertirse en la primera actriz latina en ganar un premio de la Academia por su papel como Anita en "West Side Story" (1961), los estudios siguieron ofreciendo a Moreno papeles menores como minorías étnicas estereotipadas, ignorando su reconocido talento.

Además del racismo que vivió como actriz latina, American Masters — Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It explora las luchas menos conocidas que Moreno enfrentó en su camino al estrellato, incluido el nefasto machismo y abuso sexual que sucede en Hollywood, su relación tóxica con Marlon Brando y un intento de suicidio un año antes de que ganara su Oscar. El documental también repasa sus notables actuaciones, como en The Electric Company (PBS), la versión de Broadway y largometraje de "The Ritz", Oz y, más recientemente, One Day at a Time. El documental demuestra el talento y la resiliencia de Moreno mientras superaba barreras, allanaba el camino para las nuevas generaciones de artistas al negarse a ser encasillada y luchaba por la representación latinx en una variedad de géneros.

"Como cineasta, mujer y puertorriqueña, me enorgullece tener la oportunidad de contar la historia de Rita", expresó la directora Mariem Pérez Riera. "Sus numerosas victorias frente al prejuicio son una inspiración para mí. Espero que esta película fortalezca a las mujeres de todo el mundo, que hoy enfrentan una lucha similar para lograr la igualdad".

La película se estrenó a nivel mundial en el Festival de Cine de Sundance en 2021 y tuvo una exitosa trayectoria teatral.

Inmediatamente después del estreno del documental, American Masters y VOCES presentan Lights, Camera, Acción, un breve documental dirigido por Ben DeJesus. Lights, Camera, Acción es una celebración del increíble impacto que han generado los latinos en Hollywood (en el pasado, presente y futuro) con un enfoque en la emocionante nueva ola de talentos que trazan su propio camino en la industria. Con prominentes voces latinxs en cine y televisión, este especial captura las sinceras perspectivas del talento al frente y detrás de la cámara, a la vez que comparten sus trayectorias personales y opiniones sobre el futuro. Se incluyen los actores Edward James Olmos, John Leguizamo, Eva Longoria, Jimmy Smits, Gina Torres, Justina Machado y Xolo Maridueña (Cobra Kai); los presentadores Tanya Saracho (Vida), Peter Murrieta (Sr. Iglesias), Marvin Lemus (Gentefied), entre otros.

Ya en su 35° temporada en PBS, American Masters fue nominada recientemente para dos premios Primetime Emmy®. La serie ilustra las vidas y los procesos creativos de nuestros gigantes artísticos con mayor trayectoria de nuestro país, aquellos que han dejado una huella indeleble en nuestro entorno cultural, a través de historias cautivadoras y honestas. Al establecer el estándar para los perfiles de películas documentales, la serie ha ganado un reconocimiento crítico generalizado y 28 premios Emmy, incluidos 10 por Mejor Serie de No Ficción y cinco por Mejor Serie Especial de No Ficción: 14 Peabodys, tres Grammys, dos Producers Guild Awards, un Oscar y muchas otras distinciones. Para explorar aún más las vidas y obras de más de 250 maestros del pasado y el presente, el sitio web de American Masters ofrece episodios completos, escenas descartadas de películas, entrevistas a cineastas, el Podcast de American Masters, recursos educativos, series originales digitales y más. La serie es una producción de The WNET Group.

American Masters — Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It estará disponible para transmisión de forma simultánea con todas las plataformas de PBS bajo su marca, incluyendo PBS.org y la aplicación PBS Video, que está disponible en iOS, Android, dispositivos de transmisión Roku, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Chromecast y VIZIO. Los miembros de la estación PBS pueden ver muchas series, documentales y especiales a través del PBS Passport. Para obtener más información sobre PBS Passport, visite el sitio web de Preguntas frecuentes sobre el PBS Passport.

American Masters — Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It es una producción de American Masters Pictures y Act III en asociación con Maramara Films y Artemis Rising Foundation. Michael Kantor, Regina K. Scully, Norman Lear, Lin-Manuel Miranda y Lyn Davis Lear son los productores ejecutivos. Brent Miller es el productor. Mariem Pérez Riera es productora y directora. Ilia Vélez Dávila es la coproductora. Michael Kantor es productor ejecutivo de American Masters.

El financiamiento de la producción de los episodios originales estuvo a cargo de Jody y John Arnhold, la familia Cheryl y Philip Milstein, y Lillian Goldman Programming Endowment.

El apoyo a American Masters es proporcionado por Corporation for Public Broadcasting, AARP, Rosalind P. Walter, Judith y Burton Resnick, Vital Projects Fund, The Blanche & Irving Laurie Foundation, Seton J. Melvin, Philip & Janice Levin Foundation, Ellen y James S. Marcus, Lenore Hecht Foundation, Michael and Helen Schaffer Foundation, The André and Elizabeth Kertész Foundation, The Ambrose Monell Foundation y espectadores de televisión pública.

