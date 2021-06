American Sealants Inc. accroît son offre de service internationale pour la construction de structures de retenue d'eau et d'enclos pour animaux

GRAND JUNCTION, Colorado, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- American Sealants Inc. (ASI) a annoncé aujourd'hui l'élargissement immédiat de son offre de service internationale à tous les pays où les voyageurs du monde entier peuvent se rendre en toute sécurité, selon les indications de l'application mondiale de cartographie dynamique du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. ASI se prépare à servir ses clients internationaux, nouveaux et actuels en surveillant de près les directives de voyage en lien avec la COVID-19 pour les citoyens américains, telles qu'elles ont été définies par le ministère des Affaires étrangères des États-Unis.

Joshua Fritz, directeur mondial des ventes et du marketing d'ASI, a déclaré : « Nous sommes conscients du fait que les conditions de déplacement pour un pays peuvent changer à tout moment et rapidement en raison de la COVID-19, mais nous sommes prêts à servir tous nos clients commerciaux ou privés, existants ou potentiels se trouvant dans les zones de voyage considérées comme sécuritaires par travel.state.gov. En outre, nous prenons toutes les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité pour protéger notre personnel et tous les gens qui habitent sur les sites de nos clients, et ce, partout dans le monde. »

ASI est un chef de file mondial dans la construction sur mesure et l'entretien d'enclos aquatiques, d'aquariums, d'enclos de zoo et de piscines, comptant parmi ses clients The Walt Disney Company, SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., Rainforest Café, le parc thématique The Land of Legends à Serik/Antalya, en Turquie, et le château Louis XIV à Louveciennes, en France.

Selon le site Web de l'entreprise : « ASI permet la transmission d'expériences qui marquent les gens pour toute leur vie en créant des installations aquatiques et des enclos pour animaux de calibre mondial impressionnants et divertissants. Nous accomplissons notre mission avec résilience grâce à un professionnalisme constant, à des solutions novatrices, à la responsabilité sociale et à une excellence inégalée. »

À PROPOS D'AMERICAN SEALANTS INC (ASI)

Fondée en 2005, American Sealants Inc. est une entreprise privée dont le siège social est situé à Grand Junction, au Colorado, aux États-Unis. Elle se spécialise dans la distribution, l'installation, l'entretien et la réparation d'installations aquatiques sur mesure pour les zoos, les aquariums, les musées, les parcs thématiques, les piscines, les fontaines ainsi que les éléments uniques de spécialité, et ce, à travers le monde entier. Pour en savoir plus, appelez au +1 970 523-6001 ou consultez le site AmSealInc.com.

SOURCE American Sealants, Inc.