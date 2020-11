American Wave Machines, Inc. informuje o zatwierdzeniu dwóch projektów PerfectSwell®

Projekty w Kalifornii i na Florydzie zatwierdzono tego samego dnia.

SOLANA BEACH, Kalifornia, 24 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) ogłasza, że dwa projekty PerfectSwell® zostały zatwierdzone tego samego dnia. Zarząd nadzorczy okręgu Riverside jednogłośnie zatwierdził prestiżowy projekt rozbudowy Thermal Beach Club. Tego samego dnia komisarze New Smyrna Beach uwzględnili i zatwierdzili modyfikacje basenu z falami PerfectSwell® w obrębie istniejącej koncepcji MDA dla Ocean Gate Commerce Center, 180-akrowego wielofunkcyjnego projektu rozwoju działalności handlowej.

Znajdujący się w pobliżu Zachodniego Wybrzeża obiekt Thermal Beach Club jest położony w obrębie Kohl Ranch w rejonie Palm Springs, zajmując powierzchnię 240 akrów. Oferuje on możliwość zamieszkania na terenie nadmorskiej pustyni z promenadą otaczającą lagunę, natomiast PerfectSwell® umożliwia korzystanie z dobrodziejstw surfingu o charakterze zarówno rekreacyjnym, jak i wyczynowym.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani współpracą z AWM oraz możliwością zaoferowania klientom doskonałych warunków w środowisku zbliżonym do oceanicznego, z nieprzerwaną dawką promieni słonecznych i bezpieczną plażą – powiedział Brian Grantham z firmy Whitestar Development. - Cieszymy się, że Thermal Beach Club przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, wpływów podatkowych i możliwości stworzenia solidnej infrastruktury dla tego obszaru".

Obiekt Ocean Gate na Wschodnim Wybrzeżu jest usytuowany w obrębie intensywnie uczęszczanego korytarza I-95 w New Smyrna Beach na Florydzie, które jest piątym co do wielkości miastem surfingowym w USA. Dysponując licznymi hotelami, restauracjami i obiektami sportowo-rozrywkowymi, Ocean Gate jest przepustką dla plażowiczów w Orlando do najlepszych ośrodków sportów wodnych na świecie, a także surfingowym numerem 1 na Wschodnim Wybrzeżu.

„Zatwierdzenie dwóch projektów tego samego dnia wskazuje jednoznacznie na dominującą pozycję PerfectSwell w dziedzinie surfingu pozaoceanicznego – powiedział Mike Lopez, wykonawca projektu i starszy wiceprezes AWM. - Wraz z uruchomieniem projektów w Brazylii i Japonii w 2021 roku, oraz realizacją przedsięwzięć w Kalifornii i na Florydzie, które nie pozostają daleko w tyle, PerfectSwell® znajdzie się w światowej czołówce liderów surfingu i środowiska surfingowego. Kolejnym celem będzie Australia".

American Wave Machines, Inc. jest wiodącym przedsiębiorstwem w dziedzinie technologii surfingu, dysponującym szerokim wachlarzem patentów w Stanach Zjednoczonych i na świecie, dostarczającym autentycznych doświadczeń miłośnikom tego sportu. Obiekty SurfStream® posiadają pojemność 100 miejsc, podczas gdy baseny surfingowe PerfectSwell® mają powierzchnię 1 akra i mieszczą do 1000 osób. Od 2007 roku na całym świecie odbyło się ponad 3 000 000 sesji w miejscach, w których znajdują się American Wave Machines.

