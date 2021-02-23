American Wave Machines, Inc. объявляет о завершении строительства PerfectSwell® Shizunami

Строительство бассейна для серфинга с использованием технологии PerfectSwell ® Surf Technology было успешно завершено в этом году несмотря на крайне неблагоприятные условия для бизнеса, отражающиеся на международных поездках, и сложности с обеспечением высокой производительности строительства. Владелец лицензии, компания Surf Stadium Japan (SSJ), и AWM совместными усилиями преодолели трудности, связанные с поставками тысяч компонентов. Строительные работы были завершены за рекордные 389 дней.

Во время пусковых испытаний, проводимых специалистами AWM, будут опробованы ранее неприменявшиеся инновационные решения. Одно из них — уникальный механизм формирования волн с различными пространственными характеристиками Temporal Distortion («Искажение времени»), позволяющий выйти на новый уровень управления их гидродинамикой. «Этот механизм значительно расширит выбор волн как для тренировок опытных сёрферов, так и для обучения новичков, — заявил разработчик программного обеспечения для серфинг-бассейнов Уильям Макфарленд (William McFarland) из компании AWM, — Он добавит возможности по изменению характеристик волны и повысит ее динамику в целом». Также были внесены усовершенствования в механизм управления мощностью и производительностью системы генерации волн. «Пусковые испытания подтверждают, что нам удалось повысить производительность», — заявил Ведущий инженер проекта Микель Лазаро (Miquel Lazaro).

Проект PerfectSwell® Shizunami демонстрирует, как можно в условиях современного города создавать волны с самыми высокими характеристиками на относительно небольших по площади специализированных «аренах для серфинга». Масштабируемость технологии для серфинга PerfectSwell® убедительно доказывает, что ее можно успешно использовать по всему миру для занятий сёрферов всех уровней. «Серфинг впервые включен в программу Олимпийских игр. Это переломный момент для данного вида спорта», — заявил основатель компании AWM Брюс Макфарленд (Bruce McFarland). Бассейн для серфинга «PerfectSwell® Shizunami обеспечивает постоянную базу для подготовки спортсменов, проведения выставок и мероприятий в преддверии Олимпийских игр».

Дата открытия будет объявлена после снятия запрета на въезд в Японию, когда компания AWM сможет сдать проект PerfectSwell® Shizunami в эксплуатацию.

Информация о компании American Wave Machines

Технология для серфинга компании American Wave Machines, Inc. защищена 39 патентами, выданными в 11 странах. Объекты SurfStream®, рассчитаны на сотни серферов, а бассейны для серфинга PerfectSwell® площадью в 4046,86 кв.м могут вместить тысячи посетителей. Начиная с 2007 года на объектах, построенных компанией American Wave Machines по всему миру, проведено уже более 4 миллионов сеансов.

Информация о компании Surf Stadium Japan

Корпорация Surf Stadium Japan основана на принципах интеграции в местное сообщество и внесении вклада в его процветание. Корпорация Surf Stadium Japan будет способствовать укреплению духа серфинга, который во многом определяет характер Сидзунами.

[email protected]

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=SjBFcBpZH94

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1441478/PerfectSwell_Shizunami_aerial_view.jpg

Related Links

http://americanwavemachines.com/



SOURCE American Wave Machines, Inc.