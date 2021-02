Společnost American Wave Machines, Inc. oznámila, že surfařský projekt PerfectSwell® na pláži Šizunami je těsně před dokončením

Firma AWM v tomto projektu uplatnila dosud nevídané inovace. Nová funkce pro změnu charakteru vln s názvem „Temporal Distortion" nabídne zcela novou dimenzi hydrodynamického ovládání systému. „Díky technologii Temporal Distortion budeme moci nabídnout zcela nový typ vln, a to jak pro profesionální uživatele, tak pro lidi, kteří se surfovat teprve učí," řekl William McFarland, programátor surfařských vln ve firmě AWM. „Díky této technologii tak můžeme vytvářet dynamičtější a zábavnější vlny." Mezi další novinky patří také zvýšení celkového výkonu. „Zkoušky při uvádění do provozu potvrdily, že se podařilo dosáhnout vyššího výkonu celého systému," řekl Miquel Lazaro, hlavní inženýr.

Surfařský projekt PerfectSwell® Šizunami je ukázkou toho, jak lze i na relativně malém městském prostoru vytvořit zcela nové surfařské oblasti označované jako „surfařské arény". Díky modularitě a snadné rozšiřitelnosti surfařské technologie PerfectSwell® je možné jí využívat v globálním měřítku v celé řadě různých aplikací. „Surfování se stává olympijským sportem pouze jednou a pro tento sport je to živou vodou," řekl Bruce McFarland, zakladatel firmy AWM. „Projekt surfařského parku PerfectSwell® v Šizunami je konzistentní platformou pro trénink sportovců, exhibice a další akce, včetně olympijských her."

Datum otevření tohoto parku bude oznámeno poté, co bude zrušen zákaz cestování do Japonska a co firma AWM surfařský areál PerfectSwell® v Šizunami uvede do plného provozu.

O společnosti American Wave Machines

American Wave Machines, Inc . vyrábí surfařské technologie, které jsou chráněny 39 patenty v 11 zemích světa. Technologie SurfStream® umí generovat až stovky vln, zatímco technologie PerfectSwell® slouží pro větší laguny a bazény o celkové ploše větší než 4047 metrů čtverečních a umí generovat až tisíce vln. Od roku 2007 se na surfařských projektech firmy American Wave Machines po celém světě uskutečnily již více než 4 miliony surfařských akcí.

O firmě Surf Stadium Japan

Surf Stadium Japan je firma založená na zásadách práce pro společnost a i nadále chce pokračovat v budování podobných surfařských projektů, jako je ten v Šizunami, které přinesou lidem práci, zábavu i skvělé zážitky.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=SjBFcBpZH94

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441478/PerfectSwell_Shizunami_aerial_view.jpg

