American Wave Machines, Inc. annonce le lancement de l'installation PerfectSwell® Shizunami

Le centre PerfectSwell ® Surf Technology a été construit malgré une année perturbée sur le plan des conditions économiques dont les effets se sont fait ressentir sur les voyages dans le monde et sur la productivité. Afin de livrer des milliers de composants, les titulaires de licence Surf Stadium Japan (SSJ) et AWM ont uni leurs forces pour surmonter les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique. Au final, il aura fallu 389 jours pour achever les travaux de génie civil, un record.

Au moment de la mise en service de l'installation par AWM, des innovations inédites seront éprouvées. La fonction de création de vague nouvellement inventée « Temporal Distortion » permet un autre niveau de contrôle hydrodynamique. « La fonction " Temporal Distortion " donnera lieu à une toute nouvelle sélection de vagues pour les applications de haute performance et d'apprentissage, a déclaré William McFarland, programmeur d'installations de surf à AWM. Cela ajoutera des éléments changeants au surf, créant une vague plus dynamique dans l'ensemble. » Les autres nouvelles fonctionnalités comprennent des mises à niveau de la réaction du système d'alimentation. « Les résultats des essais de démarrage confirment une amélioration du rendement », a déclaré l'ingénieur en chef Miquel Lazaro.

PerfectSwell® Shizunami démontre qu'il est possible d'offrir des installations de surf à haute performance en zones urbaines, centrées sur le surf et relativement plus petites, que l'on nomme « zones de surf ». Cette évolutivité prouve que la technologie de surf PerfectSwell® peut être déployée à l'échelle mondiale dans diverses applications. « Le surf sera présenté aux Jeux olympiques pour la première fois de l'histoire. C'est un moment décisif pour le sport, a déclaré Bruce McFarland, fondateur d'AWM. PerfectSwell® Shizunami offre une plateforme aux conditions uniformes pour l'entraînement des athlètes, les expositions et les événements qui précéderont les Jeux olympiques. »

Une date d'ouverture sera annoncée une fois que l'interdiction de voyager au Japon sera levée et qu'AWM pourra mettre en service l'installation PerfectSwell® Shizunami.

À propos d'American Wave Machines

La technologie de surf d' American Wave Machines, Inc . est protégée par 39 brevets dans 11 territoires. Les sites SurfStream® peuvent accueillir des centaines de personnes, tandis que les piscines de surf PerfectSwell® occupent une surface d'environ 4 000 mètres carrés et peuvent accueillir des milliers de personnes. Depuis 2007, plus de 4 000 000 séances de surf ont eu lieu dans les installations d'American Wave Machines du monde entier.

À propos de Surf Stadium Japan

Surf Stadium Japan est une société fondée selon les principes de la communauté et de la générosité. Surf Stadium Japan renforcera l'esprit du surf qui règne déjà à Shizunami.

