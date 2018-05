Americana King Koil Colchões comemora 120 anos em 2018

A tecnologia exclusiva, desenvolvida pela King Koil ao longo de sua rica história, se reflete em uma ampla coleção de colchões com alta performance técnica e design inovador. Para coroar essa trajetória de sucesso, em comemoração aos 120 anos, a marca lançou um colchão em uma edição especial de aniversário que alia beleza, design e sofisticação aos benefícios da tecnologia contemporânea para um sono reparador.

"Este produto possui matérias-primas de última geração que resultam no máximo aproveitamento do seu potencial através de seu design moderno. Incorpora um forte conteúdo tecnológico, que proporciona um nível superior de suporte e conforto", explica Michele Rodrigues, Supervisora de Desenvolvimento de Produtos.

"A King Koil lançou esse produto nos 92 países onde a marca é comercializada. O colchão 120TH é mais que tecnologia, beleza e conforto, é mais que um conceito de descanso, é uma reserva especial para consumidores com preferencias e gostos especiais", comenta Paulo Ricardo Gomes, Diretor Executivo de Marketing, Vendas e Desenvolvimento de Produtos.

"Aqui no Brasil, produzimos os colchões King Koil fundamentados no conceito Sleep Technology, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida por meio de um sono melhor. Para isso, precisamos estar sempre à frente. A cada novo produto a King Koil está continuamente comprometida em obter um descanso incomparável para os clientes. É isso que orienta a marca", conclui Gomes.

A CBP é fabricante exclusiva da marca no Brasil. Com uma fábrica equipada com tecnologias produtivas de última geração, a CBP é hoje reconhecida pela King Koil Internacional como uma das plantas mais modernas do roll de fabricantes da marca pelo mundo.

www.cbpbrasil.com.br

Rodovia SP 101, km 21 | Monte Mor/SP

Cx. Postal 44 - Cep: 13190-000

Rodovia RSC 470, km 29 | Bento Gonçalves/RS

Cx. Postal 391 - Cep: 95700-000

King Koil Corporate Office

7501 S. Quincy Street, Suite 130

Willowbrook, IL 60527

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-05-25/original/4267.jpg)

Legenda da Foto: King Koil Colchões

FONTE CBP

SOURCE CBP

