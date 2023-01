Americanet é reconhecida por projeto Cidade Inteligente implementado em Pindamonhangaba

Empresa recebe certificado de Menção Honrosa por ter contribuído para que Pindamonhangaba se tornasse o segundo município do Brasil a receber o título de Cidade Sustentável pela ABNT

SÃO PAULO, 25 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Americanet, uma das principais operadoras de telecomunicações e conectividade do país, recebe certificado de Menção Honrosa, concedido pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por ter contribuído de forma significativa para a conquista do certificado ABNT de Cidade Sustentável. A cidade atingiu o nível mais alto de certificação e tornou-se o segundo município do Brasil a receber o título, sendo a primeira entre as cidades de médio porte. A cerimônia de entrega do certificado será realizada no dia 25 de janeiro, às 19h, no Pátio das Flores – Pindamonhangaba (SP) e contará com a presença do prefeito Isael Domingues, do Secretário de Tecnologia, Inovação e Projetos, Danilo Velloso e de diversas autoridades locais, além dos principais executivos da Americanet.

A Americanet foi a operadora de Telecom escolhida para unir forças com a Prefeitura de Pindamonhangaba e atuar nessa jornada de inovação. Hoje, a Prefeitura opera em nuvem com processos eletrônicos disponíveis 24/7, como assinaturas digitais para todos os servidores, diminuindo o tempo de resposta de 60 dias para 15 minutos em muitos processos, e pagamentos eletrônicos em todos os meios com CND em até 5 segundos, contribuindo com a desburocratização, governança e facilitando a vida do cidadão. Além disso, grande parte da zona rural e cem por cento da zona urbana contam com cobertura de internet por fibra óptica, incluindo todos os prédios públicos, com 110 pontos de Wi-Fi livre. Com isso, a cidade vem sendo premiada por sua atuação disruptiva no uso de tecnologia e inovação a serviço da população, reduzindo custos e crescendo em média 21% ao mês.

"É uma honra receber essa homenagem que simboliza todo o trabalho e comprometimento de uma equipe para tirar esse projeto do papel. A Americanet se sente orgulhosa em fazer parte desta iniciativa inovadora e pioneira, que já proporciona à população de Pindamonhangaba, uma cidade totalmente sustentável e conectada", celebra Lincoln Oliveira, presidente da Americanet.

Este não é o primeiro projeto de Cidade Inteligente realizado no Brasil que teve o envolvimento da Americanet. A operadora também foi responsável pela implementação do projeto Cidade Inteligente em São José dos Campos (SP) que, em 2022, tornou-se a primeira Smart City certificada pela ABNT no Brasil.

FONTE Americanet

