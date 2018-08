Amerykańska organizacja działająca w zakresie praw do publicznych wykonań Pro Music Rights osiąga 7,4% udziałów rynkowych i tym samym staje się trzecią największą organizacją praw do publicznych wykonań w Stanach Zjednoczonych

Pro Music Rights płaci 100% tantiem za publiczne wykonania co miesiąc bezpośrednio do artystów, twórców utworów, wydawców i uprawnionych posiadaczy praw autorskich, którzy dołączyli do organizacji. Jake P. Noch założył Pro Music Rights i jest głównym dyrektorem wykonawczym organizacji po tym, jak osobiście doświadczył problemów systemowych dotykających prawa do publicznych wykonań. Problemy te stoją na przeszkodzie do otrzymywania godziwych zarobków przez artystów, twórców utworów, wydawców i całej społeczności twórczej.

Organizacja Pro Music Rights pozyskała laureata nagrody Grammy, inżyniera i producenta Paula Ringa na stanowisko prezesa.

Ring przez 23 lata służył jako prezes dwóch ważnych wytwórni, których krążki podlegały wyłącznej dystrybucji przez Universal Music Group. Pracę rozpoczął w 1995 r. na stanowisku prezesa Private Eye Records, wytwórni legendarnych artystów, takich jak Rick James, Cameo Gap Band i James Brown. W 2000 r. Ring powołał Bungalo Records, wytwórnię, która w swojej historii wspierała bogate i różnorodne grono artystów i producentów, w tym Rodney Jerkins, DJ Quik i Patti LaBelle.

Organizacja Pro Music Rights ściągnęła także Livio Harrisa na stanowisko starszego wiceprezesa operacji globalnych. Harris jest solidnym dyrektorem, który rozpoczął karierę jako piosenkarz i twórca utworów i dołączył do dużej wytwórni Uptown Records (wydającej także Jodeci, Mary J. Blige, Guy i nie tylko) w 1990 r.

Po doświadczeniach jako artysta Livio zaczął wspinać się po szczeblach kariery i w ramach naturalnego postępu zgromadził ponad 30 lat doświadczenia w branży, od twórczości, przez zarządzanie rozrywką, zarządzanie rozwojem artystów, przez stanowisko wiceprezesa Tier2 Films, aż po stanowisko wiceprezesa wykonawczego Notting Hill Music Publishing.

Livio pracował w wielu firmach muzycznych, w tym Elektra Records i Epic Records na stanowisku doradcy A&R. Livio prowadził i rozwijał Notting Hill Music Publishing w USA przez ponad 21 lat, a znaczna część portfela artystów wytwórni w USA jest jego zasługą, w tym Will Smith, The Pussycat Dolls, Beyonce, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson, DJ Khaled i nie tylko.

Dodatkowe informacje na temat Pro Music Rights można znaleźć na stronie: https://ProMusicRights.com .

