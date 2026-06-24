Amflow dévoile Amflow TL Carbon, premier vélo tout-terrain de randonnée à assistance électrique de la marque, à l'Eurobike 2026

Les participants à l'Eurobike seront les premiers à découvrir et à tester le premier vélo Amflow qui s'éloigne des VTTAE traditionnels, propulsé par le moteur Avinox M2.

FRANCFORT, Allemagne, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, la marque de vélos axée sur l'innovation qui vise la fusion ultime entre technologie et mécanique, dévoilera son tout dernier modèle de vélo à l'Eurobike 2026 de Francfort, le principal salon professionnel mondial dédié au vélo, à l'écomobilité et à l'innovation. Amflow a fait ses débuts dans l'industrie et lancé l'Amflow PL lors de l'Eurobike 2024. Aujourd'hui, la marque célèbre sa troisième participation au salon avec le lancement de sa quatrième gamme de vélos : Amflow TL Carbon.

Amflow Debuts Amflow TL Carbon - the brand’s first all-terrain touring ebike - at Eurobike 2026

Le lancement d'Amflow TL Carbon

Amflow TL Carbon est le vélo électrique de type SUV conçu pour toutes les situations. Propulsé par le moteur Avinox M2, Amflow TL peut atteindre jusqu'à 125 Nm de couple maximal et 1 100 W de puissance pour faciliter les ascensions en montagne, les longs trajets quotidiens ou les sorties prolongées avec des charges supplémentaires. Il est équipé de série d'une batterie amovible de 800 Wh qui peut être associée à une nouvelle batterie secondaire Avinox de 480 Wh, permettant d'atteindre une capacité totale de 1 280 Wh.

Avec un poids total pouvant descendre jusqu'à seulement 22,6 kg et une suspension intégrale co-développée avec FOX, ce vélo offre une grande agilité sur les sentiers, une conduite fluide en ville et une stabilité optimale lors des randonnées avec charge. Avec une capacité de charge totale pouvant atteindre environ 200 kg, Amflow TL est équipé de série de garde-boue avant et arrière, d'un porte-bagages arrière, d'un porte-bidon, de pédales et d'un phare avant. Il est également compatible avec un porte-bagages avant en option, afin que les cyclistes soient parés pour toutes les situations.

Annoncé le 23 juin 2026, Amflow TL Carbon fait ses débuts officiels à l'Eurobike. Le stand permettra également de découvrir de près les dernières nouveautés d'Amflow, les gammes Amflow PX et Amflow PR.

Soyez parmi les premiers à essayer Amflow TL Carbon

L'Eurobike sera la première occasion pour les consommateurs de découvrir et d'essayer Amflow TL Carbon, équipé de l'Avinox M2.

Coup de projecteur sur Avinox

Le stand Amflow à l'Eurobike présentera également plusieurs innovations développées par Avinox et intégrées aux vélos Amflow. Les visiteurs pourront notamment découvrir :

Le moteur Avinox M2S (présent sur Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon et Amflow PR Carbon Pro) offrant un couple maximal pouvant atteindre 150 Nm et une puissance de crête de 1 500 W

Le moteur Avinox M2 (présent sur le nouvel Amflow TL Carbon et l'Amflow PR Carbon), offrant un couple maximal pouvant atteindre 125 Nm et une puissance de crête de 1 100 W

Les nouvelles batteries intégrées et amovibles, ainsi que les modèles existants : Avinox FP700 : batterie intégrée et personnalisée de 700 Wh utilisée dans la gamme Amflow PX Avinox RS800 : batterie amovible de 800 Wh utilisée dans les gammes Amflow PR et Amflow TL Avinox RS600 : batterie amovible de 600 Wh, compatible avec les gammes Amflow PR et Amflow TL Avinox RS480 : nouvelle batterie d'extension de 480 Wh, utilisée pour augmenter l'autonomie d'Amflow TL Carbon



Détails de l'exposition :

Dates et horaires : Du 24 au 27 juin, de 09 h 00 à 18 h 00, heure locale

Adresse : Messe Frankfurt

Stand Amflow : Open Air F12, stand A37

À propos d'Amflow

Fondée avec fierté en 2023, Amflow est née de l'expertise de spécialistes de la technologie animés par une passion sans limite pour le vélo électrique. L'entreprise s'efforce d'impressionner grâce à une combinaison inégalée de puissance, d'autonomie et de performances, intégrée dans des vélos au design élégant. L'engagement d'Amflow envers l'industrie du vélo électrique est de faire de ses modèles la référence pour tous les cyclistes souhaitant transformer chaque terrain en un véritable terrain d'aventure et de possibilités.

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