Amflow präsentiert mit dem Amflow TL Carbon das erste All-Terrain-Touring-E-Bike der Marke auf der Eurobike 2026

Besuchende der Eurobike haben als Erste die Möglichkeit, Amflows ersten Schritt weg von klassischen eMTBs zu sehen und Probe zu fahren – angetrieben vom Avinox M2 Motor.

FRANKFURT, Deutschland , 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, die innovationsgetriebene Fahrradmarke mit Fokus auf die optimale Verbindung von Technologie und Mechanik, präsentiert ihr neuestes Fahrradmodell auf der Eurobike 2026 in Frankfurt am Main, der weltweit führenden Messe für Fahrräder, E-Mobilität und Innovation. Amflow feierte mit dem Amflow PL auf der Eurobike 2024 sein Branchendebüt und präsentiert nun, im dritten Jahr auf der Messe, seine vierte Fahrradserie: das Amflow TL Carbon.

Amflow Debuts Amflow TL Carbon - the brand’s first all-terrain touring ebike - at Eurobike 2026

Die Markteinführung des Amflow TL Carbon

Das Amflow TL Carbon ist das SUV-E-Bike für alle Lebenslagen. Angetrieben vom Avinox M2 Motor erreicht das Amflow TL ein maximales Drehmoment von bis zu 125 Nm und eine Ausgangsleistung von 1100 W, um Anstiege in den Bergen, lange Pendelstrecken oder ausgedehnte Fahrten mit zusätzlicher Beladung zu bewältigen. Es ist serienmäßig mit einem herausnehmbaren 800-Wh-Akku ausgestattet, der mit einem neuen Avinox Zusatzakku mit 480 Wh kombiniert werden kann, sodass eine Akkukapazität von bis zu 1280 Wh erreicht wird.

Mit einem Gesamtgewicht von nur 22,6 kg und einem zusammen mit FOX entwickelten vollgefederten Fahrwerk bietet das Rad Agilität auf Trails, komfortables Fahren in der Stadt sowie Stabilität bei beladenen Trekking-Abenteuern. Mit einer Gesamtzuladung von bis zu etwa 200 kg ist das Amflow TL serienmäßig mit vorderen und hinteren Schutzblechen, einem hinteren Gepäckträger, einem Flaschenhalter, Pedalen und einem Frontlicht ausgestattet. Optional kann ein Frontgepäckträger montiert werden, damit Fahrende für jede Situation bestens gerüstet sind.

Das am 23. Juni 2026 angekündigte Amflow TL Carbon feiert auf der Eurobike sein offizielles Debüt. Am Messestand können außerdem die jüngsten Neuheiten von Amflow – die Amflow PX sowie die Amflow PR Serie – hautnah erlebt werden.

Probefahrten mit dem Amflow TL Carbon auf der Eurobike

Die Eurobike bietet Verbrauchern die erste Gelegenheit, das mit dem Avinox M2 ausgestattete Amflow TL Carbon zu sehen und zu fahren.

Avinox im Fokus

Am Amflow-Messestand auf der Eurobike werden außerdem zahlreiche Innovationen von Avinox präsentiert, die in den Amflow-Bikes zum Einsatz kommen. Zu sehen sind unter anderem:

Der Avinox M2S Motor (verbaut im Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon und Amflow PR Carbon Pro) mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 150 Nm und einer Spitzenleistung von 1500 W.

Der Avinox M2 Motor (verbaut im neuen Amflow TL Carbon und im Amflow PR Carbon) mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 125 Nm und einer Spitzenleistung von 1100 W.

Neue und bestehende integrierte sowie herausnehmbare Akkus: Avinox FP700: integrierter, speziell angefertigter 700-Wh-Akku, der in der Amflow PX Serie zum Einsatz kommt Avinox RS800: herausnehmbarer 800-Wh-Akku, eingesetzt in der Amflow PR- und Amflow TL Serie Avinox RS600: herausnehmbarer 600-Wh-Akku, kompatibel mit der Amflow PR- und Amflow TL- Serie Avinox RS480: neuer 480-Wh-Zusatzakku zur Reichweitenverlängerung des Amflow TL Carbon



Details zur Messe:

Termine und Öffnungszeiten: 24.–27. Juni, 9:00–18:00 Uhr Ortszeit

Ort: Messe Frankfurt

Amflow Stand: Open Air F12, Stand A37

Über Amflow

Amflow wurde im Jahr 2023 gegründet und ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Technologieexperten mit einer grenzenlosen Leidenschaft für das Fahren von E-Bikes. Das Unternehmen möchte mit einer unvergleichlichen Kombination aus Leistung, Reichweite und Fahrdynamik begeistern, die sich hinter den eleganten Fahrradkarosserien verbirgt. Amflows Ziel in der E-Bike-Branche ist es, seine Fahrräder zur ersten Wahl für alle E-Bike-Fahrer zu machen, die jedes Gelände in ein Wunderland voller Möglichkeiten verwandeln möchten.

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