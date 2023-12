Amgen aposta em flexibilização de local de trabalho para melhorar a produtividade e a saúde mental dos colaboradores

De olho na retenção de talentos, farmacêutica investe em programa que contribui para a qualidade de vida e capacitação dos profissionais

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em abril de 2021, em meio à pandemia, Ana Arantes começava uma nova etapa de vida. A mudança de São Paulo (SP) para Florianópolis (SC) era o início de um ciclo que permitiu à colaboradora da Amgen a criação de uma rotina diferenciada, com mais qualidade de vida e menos dificuldades conhecidas e típicas de uma cidade grande - como o trânsito e a falta de segurança. Mais do que isso, na capital catarinense, Ana ainda encontrou tempo para estudar e investir em seu desenvolvimento profissional, o que na época em que morava em São Paulo era algo fora de cogitação. "Aqui, em Florianópolis, não pego trânsito, consigo me deslocar rapidamente para minhas atividades, tenho a facilidade de me programar para fazer uma pós-graduação e, principalmente, fico mais tempo com a minha filha", conta Ana Arantes que, em franca ascensão profissional, foi promovida, em junho deste ano, ao cargo de gerente sênior de contas estratégicas da Amgen.

A mudança de vida, que em 2024 completará três anos, ocorreu a partir de um programa contínuo da Amgen que valoriza o profissional, prioriza a qualidade de vida e o bem-estar mental do funcionário, de olho no aumento da produtividade e, uma das principais dificuldades encontradas no mercado de trabalho na atualidade, na retenção de talentos. "Quando surgiu a possibilidade de morar em outro estado, não pensei duas vezes. Aceitei o desafio e me reprogramei para dar o retorno esperado à empresa. Afinal, graças à Amgen, eu tive a possibilidade de morar em outra cidade e manter o meu cargo dentro da companhia. Minha decisão e o resultado da mudança deram tão certo que fui promovida, além de incorporar outras atividades que hoje fazem muita diferença na minha vida", explica Ana Arantes.

Amgen x Valorização de talentos

A Amgen investe na exportação de talentos e no intercâmbio entre os profissionais para valorizar o colaborador, facilitar o entendimento dos processos relacionados à cultura da empresa e melhorar a produtividade. Da captação durante o processo seletivo, passando pelo desenvolvimento até a retenção do talento. O conceito é oferecer o melhor suporte profissional e criar um ambiente corporativo favorável para que o colaborador desenvolva toda sua capacidade individual, aumente o engajamento coletivo e alcance os resultados esperados. Em 2023, a Amgen Brasil deve fechar o ano com mais de 60* movimentações entre promoções, job assingments e mudanças laterais.

Fomento à liderança feminina

Pilar institucional prioritário da Amgen, a equidade de gênero faz parte de um programa amplo e constante, em franca expansão, que envolve ainda diversidade, inclusão e pertencimento por meio do grupo de afinidade We2 (Women Empowered to be Exceptional). Somente no Brasil, mais da metade (54%*) dos profissionais da empresa é composto por mulheres, que também respondem por 68%* das promoções internas e ocupam mais da metade os cargos de liderança e diretoria executiva. Dentre as ações relacionadas ao universo feminino, destacam-se o desenvolvimento de iniciativas de mentoria que incentivam a evolução da carreira das mulheres; o fomento de atividades que aceleram o aumento da representatividade feminina no comitê executivo da farmacêutica; e o fortalecimento das mulheres na ciência.

