Amgen entra no mercado de biossimilares com o lançamento de KANJINTI™ para câncer de mama e outros tumores

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Amgen, uma das empresas líderes em biotecnologia no mundo, lança no mercado brasileiro seu primeiro biossimilar para o tratamento de câncer. O KANJINTI™ 1,2 (trastuzumabe) foi aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) após passar por testes que comprovaram sua biossimilaridade ao Herceptin®3.

A terapia-alvo é indicada para pacientes com a mutação HE2-positivo, que estão em tratamento do câncer de mama inicial, metastático e o câncer gástrico avançado. "A chegada do KANJINTI™ ao mercado brasileiro é um marco para a Amgen, que visa tornar acessíveis terapias biológicas de alto custo para pacientes com doenças graves, complementando nosso portfólio de terapias oncológicas e ampliando as opções de tratamentos no País", destaca a diretora médica da Amgen no Brasil, Tatiana Castello Branco.

KANJINTI™ é o único biossimilar do mercado brasileiro que passou por estudo clínico fase III no qual ocorreu a transição do medicamento referência para o biossimilar com manutenção dos resultados clínicos. Os dados atestam que o novo medicamento não possui diferenças clínicas relevantes em relação à droga de referência, demonstrando ter segurança e imunogenicidade correspondente em pacientes que já utilizavam a molécula originadora.

Biossimilares e o câncer de mama metastático

O câncer de mama é o mais incidente dos cânceres nas mulheres brasileiras: no país estima-se 59.700 casos novos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres4. A auditoria operacional do TCU (Tribunal de Contas da União) identificou que o diagnóstico de câncer no Brasil é feito de maneira tardia. A chegada dos biossimilares representa uma oportunidade real de acesso dos pacientes brasileiros à essas tecnologias, em especial, nesses casos avançados.

"A terapia-alvo direcionada age na mutação do tumor e aumenta as chances de resposta positiva ao tratamento, oferecendo um benefício real aos pacientes e ampliando as opções terapêuticas, embora existam entraves relacionados ao alto custo dessas drogas. A chegada dos biossimilares nesse cenário representa uma grande conquista para médicos e pacientes, já que oferecem os mesmos índices de eficácia e segurança com melhor relação custo x benefício", diz Ricardo Caponero, oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.



























1 Marca depositada por Amgen, Inc. 2 ANVISA, RESOLUÇÃO-RE nº 1.299, de 16 de maio de 2019. 3 Marca registrada por Genentech, Inc. 4 2018-2019, Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer.

