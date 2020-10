Amgen fomenta doação de medula óssea entre seus colaboradores em prol dos pacientes com leucemia

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- De acordo com o relatório semestral da ABTO (Associação Brasileira de Transplante Órgãos), entre janeiro e junho de 2020, o número de transplantes de medula óssea realizados no país diminuiu 19,67% em relação ao mesmo período de 20191, queda associada, principalmente, à pandemia de Covid-19.

A Amgen, uma das empresas líderes em biotecnologia no mundo, é comprometida em melhorar a vida dos pacientes e suas famílias, além desenvolver e disponibilizar rapidamente medicamentos e soluções inovadoras para doenças de difícil tratamento. Por este motivo, apoiou o Mês de Conscientização sobre o Câncer Infantojuvenil, promovendo a campanha #ProntoParaDoar, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação de medula óssea no tratamento de crianças e adolescentes com leucemia, visto que o transplante, muitas vezes, significa a única chance de superar a doença.

A empresa promoveu dois mutirões voluntários, um em seu escritório, que está fechado desde março, por conta da pandemia e o outro com na fábrica, que está com uma jornada de trabalho flexível e com normas severas de segurança. Ambas as ações ocorreram de forma voluntária entre os colaboradores e seguindo as normas de segurança exigidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

A coleta de sangue e cadastro dos funcionários no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) ocorreu em parceria com a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), os horários de coleta foram agendados, evitando aglomerações e os ambientes foram devidamente preparados e equipados, prezando a segurança dos colaboradores. Após a doação, os funcionários receberam um kit alimentar, previamente higienizado.

Ao todo 116 funcionários da Amgen Brasil, 55 do escritório e 61 da fábrica, aderiram a causa, tornando-se doadores de medula óssea e agora estão prontos para doar, esperando a ligação de compatibilidade com algum paciente que esteja precisando realizar o transplante. Com essa ação, o compromisso da empresa em servir ao paciente foi renovado, e mais do que isso, foram doadas 116 novas chances de salvar vidas.

Para conceder mais detalhes sobre essa iniciativa, acesse: http://www.prontoparadoar.com.br/

