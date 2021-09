Amicrobe, Inc. annonce la fabrication, à l'échelle du kilogramme et selon les BPF, d'amicidines, des protéines synthétiques destinées à prévenir et à traiter les infections potentiellement mortelles

Amicrobe a collaboré avec le fabricant sous contrat Polypeptide Therapeutic Solutions (PTS, Valence, Espagne) pour produire l'Amicidine-α et l'Amicidine-β

CARLSBAD , Californie, 22 sept. 2021 /PRNewswire/ -- Amicrobe, Inc. conçoit et développe des produits biologiques révolutionnaires à l'interface de la science des matériaux et de la biotechnologie. Appelées amicidines, ces protéines synthétiques sont destinées à être appliquées localement sur les tissus exposés, comme ceux des plaies chirurgicales et traumatiques. Pour produire des amicidines de qualité clinique, Amicrobe a choisi le fabricant sous contrat Polypeptide Therapeutic Solutions (PTS), un leader mondial de la synthèse et de la caractérisation des polymères d'acides aminés. Dans le cadre d'une collaboration fructueuse, les principaux produits biologiques d'Amicrobe, l'Amicidine-α et l'Amicidine-β, ont été produits à l'échelle du kilogramme selon les directives des bonnes pratiques de fabrication (BPF). L'accélérateur biopharmaceutique Combating Antibiotic-Resistant Bacteria (CARB-X) a financé le développement d'Amicidine-β depuis 2017.

L'Amicidine-α combine des propriétés de barrière physique et une activité microbicide pour prévenir l'infection des plaies chirurgicales, agissant comme une barrière peropératoire pour les tissus exposés et vulnérables. L'Amicidine-β combine des propriétés tensioactives et une activité microbicide pour traiter les tissus contaminés et infectés, notamment ceux comportant des implants prothétiques et des biofilms. Les substances médicamenteuses produites par PTS conformément aux BPF seront utilisées pour les autres études toxicologiques sous conditions BPL et les premiers essais cliniques sur l'homme. L'Amicidine-α et l'Amicidine-β devraient être des ingrédients actifs dans plusieurs produits destinés à la chirurgie/traumatologie, et au-delà.

Le Dr Michael P. Bevilacqua, CEO et CSO d'Amicrobe, a déclaré : "Les amicidines sont produites à l'aide de méthodes polymères robustes, que l'on trouve plus fréquemment dans le domaine de la science des matériaux que dans celui de la biotechnologie. À l'approche des premiers essais cliniques, nous sommes très heureux de travailler avec PTS, qui possède une connaissance approfondie de la synthèse des polymères d'acides aminés, y compris l'application des BPF. Leurs équipes se sont montrées astucieuses et réactives dans cette nouvelle approche, et elles ont été un excellent partenaire."

José Vicente Pons Andreu, CEO de PTS Polypeptides, commente : "Nous sommes ravis de collaborer avec Amicrobe sur ces programmes. La collaboration entre Amicrobe et PTS associe l'expertise d'un leader dans le domaine des produits biologiques à notre technologie de précision des acides polyaminés, créant ainsi des antimicrobiens locaux de qualité supérieure et plus stables. Nous sommes impatients de continuer à soutenir Amicrobe dans tous les programmes avec nos solutions de polymères de précision."

Ce communiqué de presse est soutenu par l'accord de coopération numéro IDSEP160030 de l'ASPR/BARDA et par des prix du Wellcome Trust, du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF) et du Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) du Royaume-Uni. Le contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement les opinions officielles du HHS Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, ou d'autres bailleurs de fonds de CARB-X.

À propos d'Amicrobe :

Amicrobe, Inc. développe une nouvelle catégorie de produits à application locale pour prévenir et traiter les infections potentiellement mortelles, en se concentrant d'abord sur la chirurgie et les traumatismes. Sa puissante plateforme technologique permet de créer des protéines synthétiques, appelées amicidines. Les amicidines combinent des propriétés physiques bénéfiques et la sécurité avec une large activité microbicide pour une performance locale supérieure. Elles peuvent être produites dans une multitude de formulations et de formats, notamment des hydrogels, des émulsions, des fibres sèches, des pansements et des films minces. Le siège social d'Amicrobe est situé à Carlsbad, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.amicrobe.com/.

À propos de PTS :

PTS Polypeptide Therapeutic Solutions est le leader dans la conception et la fabrication de systèmes d'administration de médicaments à base de polyaminoacides de qualité BPF. Les technologies PAA brevetées de la société permettent de cibler avec précision et de délivrer en toute sécurité des acides nucléiques, des thérapies cellulaires et géniques, des produits biologiques et des petites molécules pharmaceutiques. La société a son siège social à Valence, en Espagne, et soutient des clients dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Polypeptide Therapeutic Solutions, consultez le site pts-polypeptides.com.

PTS est une société du portefeuille d'Arcline, une société de capital-investissement axée sur la croissance qui cherche à investir dans des entreprises prospères du marché intermédiaire avec des flux de revenus structurellement récurrents dans des industries à forte valeur ajoutée. La stratégie d'investissement différenciée d'Arcline associe une expertise approfondie des modèles d'entreprise, une recherche thématique proactive, une orientation sans faille à la hausse et une approche collaborative de la création de valeur privilégiant la gestion. Lancée en 2019, Arcline dispose actuellement de 4,3 milliards de dollars d'engagements de capitaux cumulés. Les plus de 35 professionnels du cabinet sont principalement basés à New York et à San Francisco. Pour plus d'informations sur la philosophie et les valeurs d'investissement d'Arcline, consultez le site www.arcline.com.

