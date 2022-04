Amicrobe, Inc., développeur de nouveaux produits biologiques synthétiques, ajoute un cinquième brevet américain à son portefeuille de propriété intellectuelle

Le brevet américain n° 11 285 189 est axé sur la sécurité dans la prévention et le traitement des infections par la technologie Amicidine.

CARLSBAD, Californie,, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Amicrobe, Inc. a annoncé la délivrance du brevet américain n° 11 285 189, intitulé « Compositions et utilisations d'antimicrobiens appliqués localement présentant des performances et une sécurité améliorées ». Les amicidines sont des produits biologiques synthétiques conçus pour ne pas être nocifs pour les individus et l'environnement, et ce nouveau brevet reconnaît l'approche inventive de la Société pour atteindre cet objectif important. Le cinquième brevet américain d'Amicrobe porte son portefeuille de propriété intellectuelle à 26 brevets délivrés ou autorisés dans le monde, protégeant ainsi davantage sa plateforme technologique d'amicidine et ses produits candidats innovants.

De l'augmentation incessante des bactéries résistantes aux antibiotiques à la dévastation rapide causée par la COVID-19, les microbes continuent de démontrer leur capacité à faire des ravages dans nos vies et nos moyens de subsistance. Amicrobe développe de nouveaux produits biologiques synthétiques, appelés amicidines, conçus pour rendre le monde plus sûr face aux microbes nuisibles. Les amicidines combinent des propriétés physiques (matériaux) et une activité microbicide pour lutter contre les bactéries, les champignons et les virus pathogènes. On s'attend à ce que les amicidines créent de nouveaux produits et améliorent les anciens dans de multiples industries, des thérapies révolutionnaires à l'amélioration de la santé des consommateurs en passant par la salubrité des aliments et de l'eau.

Les deux principaux produits expérimentaux d'Amicrobe, le gel chirurgical amicidine-α et la solution amicidine-β, sont conçus pour une application locale sur les tissus exposés afin de prévenir et de traiter les infections potentiellement mortelles associées à la chirurgie et aux traumatismes. Le gel chirurgical amicidine-α vise un essai clinique de phase 1/2a sur la mastectomie. La solution amicidine-β vise un essai de phase 1/2a dans les infections liées au matériel orthopédique. L'innocuité des amicidines devrait permettre une application en abondance.

Le Dr Michael Bevilacqua, PDG et délégué à la sécurité d'Amicrobe, a déclaré : « Notre propriété intellectuelle, notre plateforme technologique et nos efforts de développement de produits non cliniques continuent de se renforcer de jour en jour. Maintenant que ces réalisations sont en place, nous prévoyons que la prochaine phase d'Amicrobe comprendra des essais cliniques, des entreprises partenaires et de nombreux nouveaux produits. »

Amicrobe conçoit des produits biologiques synthétiques appelés amicidines. Inspirés de la nature, ils possèdent des propriétés physiques recherchées et une puissante activité antimicrobienne. Les propriétés physiques les rendent polyvalents ; l'activité microbicide apporte une protection contre les bactéries, les champignons et les virus. De même que les antimicrobiens naturels, les amicidines sont conçues pour être entièrement biodégradables et sans danger pour l'environnement. Le siège social d'Amicrobe est situé à Carlsbad, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.amicrobe.com/ .

