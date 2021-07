Amigo Construtor entra em campo com o São Paulo nesta quarta

SÃO PAULO, 6 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O São Paulo Futebol Clube vai enfrentar o Internacional no Estádio Beira Rio, na 10ª rodada do Brasileirão Série A, com o logo do Amigo Construtor nas mangas do uniforme. A ação é exclusiva para essa partida e vai substituir o logo do Cimento Cauê, utilizado pela patrocinadora do clube InterCement Brasil.

O projeto Amigo Construtor é um hub da construção com dicas e novidades sobre o setor voltado a profissionais da área. Além dos conteúdos técnicos elaborados para os profissionais da construção, o portal também disponibiliza uma área exclusiva para cadastrados, na qual é possível acessar e-books, treinamentos em vídeo, portfólio online, entre outras facilidades voltadas ao público da empresa.

A ideia de estampar as camisas nesta quarta com a marca Amigo Construtor é uma forma de tornar mais conhecida a iniciativa, que tem como objetivo apoiar o crescimento dos profissionais da construção civil.

Sobre o Amigo Construtor

Plataforma de relacionamento com profissionais e revendedores da construção criada pela InterCement Brasil. Por meio de um conteúdo especializado e materiais educativos, o site Amigo Construtor pretende auxiliar o público e toda a cadeia produtiva que atua no setor.

Com milhares de profissionais da construção cadastrados, a Rede do Amigo Construtor, disponível gratuitamente no site do Amigo Construtor, oferece treinamentos em vídeo que elevam o conhecimento do usuário com temas do cotidiano, como finanças, saúde, segurança e, principalmente, o dia a dia em uma obra. O mesmo pode ser dito dos materiais criados para o Guia de Bolso, que, de maneira prática e bastante visual, oferece, para baixar e ler de qualquer lugar, conteúdo técnico de qualidade para profissionais do setor.

E, por fim, ainda na Rede do Amigo Construtor, uma das ferramentas mais importantes e acessadas pelos usuários da plataforma: o Álbum de Obras. Nele é possível que o profissional divulgue seu trabalho por meio de fotos, ampliando a chance de conquistar novos clientes.

Com milhões de páginas visualizadas em seu site, no ar desde 2017, o Amigo Construtor conta também com uma grande comunidade de fãs no Facebook, além de mais de 58 mil seguidores no Instagram.

Sobre a InterCement Brasil

A InterCement Brasil é uma das líderes na produção de cimento do país e referência na utilização de combustíveis alternativos em seu processo de fabricação, contribuindo para a redução de emissão de gases de efeito estufa e sustentabilidade ambiental.

A empresa iniciou suas operações em 1974, em Apiaí (SP). Hoje conta com 15 unidades produtivas distribuídas por nove estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. A companhia atende clientes de diversos segmentos, do pequeno varejo até grandes obras e indústrias, por meio das marcas de cimento Cauê, Goiás e Zebu. Além do cimento, a InterCement Brasil atua no serviço de concretagem. Operar de forma segura e responsável, respeitando os seus valores e princípios, é uma de suas premissas. Por meio de iniciativas de mobilização social, voluntariado, projetos estruturantes e negócios de impacto, a empresa realiza o seu investimento social privado com foco no desenvolvimento das comunidades nas regiões onde atua.

Contato:

Amanda Hernandes Soares

E-mail: [email protected]

FONTE InterCement Brasil

SOURCE InterCement Brasil