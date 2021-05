Amigos do Hospital de Clínicas de Curitiba completam 35 anos com presente voltado aos idosos, por Edmar Lastoria

O Programa tem como objetivo oferecer conhecimento, informações sobre direitos, cuidados, atendimentos, grupos de convivência, prevenção e promoção da saúde à população idosa. Para isso, compreende três eixos de atuação.

O primeiro proporcionará melhores condições ao atendimento à pessoa idosa no Hospital de Clínicas, onde 60% do público atendido possui mais de 60 anos. O segundo disponibilizará uma plataforma digital com conteúdo especializado e canal de defesa de direitos. O terceiro prevê a implementação de um espaço físico onde serão realizadas atividades presenciais e híbridas voltadas à convivência das pessoas idosas e à intergeracionalidade.

Como surgiu o Programa de Atenção à Pessoa Idosa?

Os Amigos do HC estão presentes em Conselhos de Direito da Pessoa Idosa, com participações na construção e efetivação das políticas públicas para essa população. Durante o período pandêmico, como membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, a Associação integra o Grupo Emergencial COVID-19, que tem como finalidade exclusiva intervir tecnicamente e estrategicamente em situações urgentes.

Esse grupo conta com profissionais da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), Ministério Público, Secretaria Municipal da Saúde e Organizações da Sociedade Civil. Nesse período, a Associação fez a distribuição de kits de imunização, contendo: máscara, álcool gel e líquido para mais de 900 idosos e profissionais atuantes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs). Com isso, houve a aproximação com esse público e foram percebidas dificuldades relacionadas ao acesso às informações como: normas regulamentadoras, leis, decretos e técnicas a serem seguidas pelos serviços.

Foi constatada ainda a necessidade de integrar a pessoa idosa ao universo digital. Com o isolamento e distanciamento, a interação social do público maduro está ainda mais comprometida, fazendo com que fiquem introspectivas e suscetíveis ao adoecimento da saúde mental, o que pode desenvolver quadros como: depressão, embotamento emocional, ansiedade e transtornos significativos.

Pensando na promoção da saúde e na efetivação dos direitos da pessoa idosa, previstos no Estatuto do Idoso, foi desenvolvido o Programa de Atenção à Pessoa Idosa. Atuará por meio de ações estratégicas para a construção de Políticas Públicas voltadas à essa população, facilitando o acesso às informações e serviço, no formato híbrido, com o intuito de potencializar o empoderamento e permitir o envelhecimento protagonista e independente.

O que será o Programa?

O Programa de Atenção à Pessoa Idosa será criado pelos Amigos do HC para atender gratuitamente pessoas com 60 anos ou mais que buscam envelhecer de forma saudável, ativa e autônoma. Isso será oferecido por meio da promoção à saúde e defesa dos direitos da população idosa.

Qual o público-alvo?

Pessoas com 60 anos ou mais assistidas pelo Sistema Único de Saúde; pessoas idosas atendidas em Instituições de Longa Permanência (lLPS), profissionais da rede de assistência ao idoso, profissionais da área e a população idosa em geral.

Objetivos do Programa de Atenção à Pessoa Idosa

Articulação e compartilhamento de informações para fortalecimento da rede de enfrentamento e garantia de direitos da pessoa idosa;

Melhoria continuada na qualidade do atendimento à pessoa idosa no contexto de atendimento hospitalar;

Empoderamento, protagonismo e pertencimento do público 60+ em seu contexto social e laboral, através de atividades integradas;

Orientação para uma alimentação saudável, impactando diretamente na qualidade de vida das pessoas atendidas;

Inclusão digital com segurança e modernização social da população idosa;

Serviços de terapias alternativas, atuando na prevenção e fortalecimento da saúde básica da pessoa idosa.

35 Anos Amigos do HC

A Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que atua na defesa de direitos e promoção da saúde. Nosso compromisso consiste em melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, familiares e acompanhantes de tratamento no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.

Com o lema 35 Anos de Amizade pela Vida, a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, conhecida como Amigos do HC, comemora um marco em sua história trazendo um grande presente à sociedade. A criação e manutenção do Programa de Atenção à Pessoa Idosa é a grande causa dos 35 anos dos Amigos do HC e depende do apoio de todos.

Acesse www.35anosAmigosdoHC.org.br e saiba mais!

Fonte: Ricardo Lastoria @ticolastoria

Assessoria: Marcio Demari / Escritório Digital: 48-9 8834-8552

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501341/Edmar_Ricardo_Lastoria.jpg

FONTE Edmar Ricardo Lastoria

SOURCE Edmar Ricardo Lastoria