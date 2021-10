AMIRO lance sur le marché européen le purificateur d'air LX ARP1, de la taille d'un gobelet de voyage, doté d'innombrables fonctions

2. 3 niveaux de filtration : Composé d'un pré-filtre fin, d'un excellent filtre HEPA et d'un filtre à charbon actif. Les 3 niveaux de filtration filtrent la poussière de l'air et améliorent la qualité de l'air dans votre pièce. Le filtre à charbon actif neutralise les odeurs indésirables de cuisson et de fumée.

3. Nettoyage efficace : Grâce à la combinaison d'un filtre et d'un ioniseur, le purificateur d'air peut filtrer efficacement les fines particules de poussière, le pollen, les acariens, et neutraliser la fumée, les odeurs de cuisson et le formaldéhyde qui libère des ions négatifs dans l'air pour nettoyer tous les contaminants.

4. Favorise un style de vie sain en éliminant jusqu'à 99,97 % des allergènes courants en suspension dans l'air, ce qui est idéal pour les personnes souffrant d'allergies, d'asthme ou de congestion nasale, les propriétaires d'animaux, les fumeurs et les enfants.

5. Fonctionnement silencieux : Le faible niveau de bruit de 15 à 20 dB purifie l'air pendant le sommeil, le fonctionnement silencieux à faible vitesse garantit un sommeil sans perturbation.

6. Facile à utiliser : Avec un câble d'alimentation USB pour une utilisation portable, adapté aux petites zones et aux espaces tels que la maison, les fumoirs, les bureaux, les cuisines et la voiture.

« Le purificateur d'air portable AMIRO est un ajout intéressant à notre gamme croissante de produits conçus pour une utilisation intérieure afin d'offrir des avantages significatifs en matière de santé et d'hygiène », a déclaré Roland Menken, Président de MEROTEC GmbH. « À une époque où les consommateurs cherchent des moyens de rendre la vie plus sûre, plus saine et plus pratique, il est important que nous soyons en mesure d'offrir des solutions qui apportent une valeur ajoutée mesurable. »

