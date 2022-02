Amitruck, une start-up de camionnage basée au Kenya, lève 4 millions de dollars de capital de départ pour accélérer l'expansion des solutions logistiques numériques en Afrique

- Ce tour de table a été mené par Better Tomorrow Ventures (BTV) avec la participation de Dynamo Ventures, Rackhouse Venture Capital, Flexport Inc, Knuru Capital, Launch Africa Ventures, Uncovered Fund et des investisseurs providentiels stratégiques.

- Le nouveau financement d'Amitruck servira à étendre sa présence en Afrique et à embaucher de nouveaux talents.

NAIROBI, Kenya, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- La start-up kényane de logistique de camionnage numérique Amitruck a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 4 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de démarrage auquel ont participé des investisseurs d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et des États-Unis.

Cette levée de fonds a été menée par Better Tomorrow Ventures (BTV), une société de capital-risque basée à San Francisco qui cible les startups en phase de démarrage. Ont également participé à ce tour de table la société de capital-risque Dynamo Ventures, spécialisée dans la chaîne d'approvisionnement et la mobilité, qui a investi dans la licorne berlinoise Sennder GmbH, spécialisée dans les expéditions numériques de fret. Parmi les autres investisseurs figuraient Rackhouse Ventures, fondée par Kevin Novak, l'un des premiers membres d'Uber Freight, Flexport Inc., une société de transport numérique et de courtage en douane basée à San Francisco,Knuru Capital, Launch Africa Ventures, le Fonds Uncovered et plusieurs investisseurs providentiels stratégiques.

Le PDG et fondateur d'Amitruck, Mark Mwangi, a déclaré que le financement sera utilisé pour mener l'expansion de la startup à travers l'Afrique et pour embaucher des équipes dans ses unités techniques, opérationnelles et commerciales, y compris des cadres supérieurs.

« Nous sommes ravis de la réponse positive qu'Amitruck a reçue de la part des propriétaires et des transporteurs de marchandises. Le transport touche presque tous les secteurs de l'économie africaine et est essentiel à son développement ; nous sommes ravis de faire partie de ce voyage. Grâce au soutien de nos investisseurs, nous avons hâte d'étendre notre présence en Afrique et d'attirer davantage de transporteurs et d'expéditeurs sur notre marché », a-t-il déclaré.

L'associé général de BTV, Jake Gibson, a déclaré qu'Amitruck avait été sélectionnée pour un investissement en raison de son haut niveau d'innovation et d'un besoin croissant pour ses services.

« En tant qu'investisseur dans la startup et licorne CloudTruck aux États-Unis, nous avons une connaissance approfondie des besoins opérationnels et financiers des camionneurs. Si le secteur du transport routier et de la logistique en Afrique a connu une croissance considérable au fil des ans, le rythme de l'innovation, en particulier dans le domaine de l'administration, a été lent. La solution d'Amitruck est idéale pour faire entrer l'industrie dans le XXIe siècle. »

BTV a déjà investi dans Cloudtrucks, la startup californienne de 850 millions de dollars qui utilise la technologie pour combler les goulots d'étranglement administratifs des entreprises de camionnage.

Amitruck a été fondée en 2019 pour rationaliser le secteur du camionnage en Afrique, qui était jusque-là informel, fragmenté et basé sur des systèmes manuels archaïques qui augmentaient inutilement les coûts d'exploitation. En raison des arrangements informels sur lesquels reposaient une majorité des opérations de camionnage du continent, le coût du transport reste cinq fois plus élevé que dans les pays développés et le coût final des marchandises peut atteindre 60 pour cent de plus.

Avec Amitruck, les clients sont en contact direct avec les transporteurs, ce qui élimine les intermédiaires dont les coûts sont prohibitifs. De plus, la qualité et la fiabilité des véhicules et des conducteurs de la plateforme sont rigoureusement contrôlées, et les marchandises des clients sont assurées contre les pertes et les dommages.

C'est cette commodité, cette sécurité, cette efficacité et ces prix compétitifs qui ont permis à la base de données de la startup de s'enrichir de plus de 8 000 véhicules, qui ont effectué en un peu plus de deux ans près de 100 000 livraisons pour plus de 300 entreprises clientes. Par conséquent, son chiffre d'affaires a augmenté de 1 000 % en 2021, malgré les limites imposées par la pandémie de COVID-19. Le chiffre d'affaires de la startup avait augmenté de 400 % l'année précédente, grâce à la popularité croissante des économies de coûts réalisées par les clients (jusqu'à 30 %).

Amitruck vise à dominer le marché du camionnage et de la logistique en Afrique, qui représente près de 80 % des marchandises transportées. La startup a participé au programme Ninja Accelerator soutenu par la JICA en 2021, et a également été acceptée dans le Black Founders Fund Accelerator soutenu par Google ainsi que dans le programme Budstart Accelerator d'AbInbev plus tard dans l'année.

À PROPOS D'AMITRUCK

Amitruck est une marketplace de logistique de camionnage qui permet aux transporteurs (propriétaires de motos, de pick-ups, de camionnettes et de camions) de trouver et d'entrer en contact avec des expéditeurs par le biais de ses applications mobiles et Internet.

Les transporteurs font des offres de travail sur la plateforme, garantissant des prix compétitifs, tandis que les propriétaires de cargaisons ont un accès pratique à une gamme d'offres compétitives et peuvent choisir un transporteur en fonction du prix, de la notation et de l'expérience.

Avec son expansion à travers l'Afrique, la startup recrute dans toutes ses fonctions clés, y compris les ventes, l'ingénierie et le succès client. Les candidats intéressés sont invités à postuler à l'adresse https://www.amitruck.com/career s .

SOURCE Amitruck