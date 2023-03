Amogy garante $139 milhões em rodada de financiamento da série B-1, aproximando o setor de transporte da energia limpa

O financiamento permitirá a comercialização da inovadora tecnologia de amônia-como-energia da empresa

Liderado pela SK Innovation, outros investidores incluem Temasek, Korea Zinco, Aramco Ventures, AP Ventures, MOL PLUS, Yanmar, Zeon Ventures e DCVC

BROOKLYN, Nova York, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Amogy Inc, uma pioneira em soluções de energia densa de amônia e livre de emissões, anunciou hoje sua arrecadação de $139 milhões em fundos na série B-1. A rodada foi liderada pela SK Innovation, com a participação de outros investidores globais, incluindo Temasek, Korea Zinco, Aramco Ventures, AP Ventures, MOL PLUS, Yanmar Ventures, Zeon Ventures e DCVC. Esse financiamento permitirá que a Amogy continue o seu desenvolvimento organizacional para dar suporte a comercialização, iniciar a fabricação de sua tecnologia inovadora de amônia-como-energia e trazer o seu primeiro produto para o mercado em 2024.

Seonghoon Woo, CEO e cofundador da Amogy (PRNewsfoto/Amogy)

"Estamos trabalhando a partir de uma perspectiva onde não tenhamos dúvidas de que nossa tecnologia mudará o mundo", afirmou Seonghoon Woo, CEO da Amogy. "Em 2021, as emissões de CO2 provenientes pelos transportes nos Estados Unidos totalizaram 1,7 BMT, o maior em qualquer setor da economia. Esse financiamento nos ajudará a visualizarmos nossa missão de abrir um caminho rumo ao carbono neutro em 2050 e, por sua vez, tornar o mundo mais sustentável. Agradecemos muito aos investidores que partilharam de nossa ousada missão, e estamos focados em trazer nossa tecnologia ao mercado".

A tecnologia altamente eficiente de amônia como energia da Amogy alimenta amônia líquida por meio de seus módulos de craqueamento integrados em um sistema híbrido de células de combustível, que alimenta motores elétricos para transportes de carbono neutro, incluindo transporte marítimo. A Amogy planeja apresentar o seu rebocador movido a amônia e de emissões neutras no final de 2023, que foi testado em campo com o caminhão articulado alimentado por amônia da Amogy no início deste ano. Após a vela bem-sucedida do tugboat mais tarde no interior 2023 de Nova York, a Amogy pretende apresentar sua primeira oferta comercial na Networks 2024 e muito mais.

"A tecnologia da Amogy representa um grande avanço no uso de amônia como combustível, e acreditamos que isso revolucionará não apenas o setor marítimo, mas todo o setor de transporte", disse Jun Kim, Vice-presidente e CEO da SK Innovation. "Queremos garantir que a Amogy possua os recursos que precisa para poder tornar o transporte marítimo com emissões neutras uma realidade".

Para saber mais sobre a Amogy e para onde esse financiamento levará a empresa, assista a este vídeo.

Sobre a Amogy

A Amogy oferece soluções de energia baseadas em amônia, livre de emissões e alta densidade de energia para descarbonizar o transporte para um futuro sustentável. Fundada em 2020 por quatro alunos PhDs do MIT com uma visão compartilhada, a Amogy tem como objetivo permitir a descarbonização do setor de transportes de carga, acelerando a jornada global rumo ao carbono neutro em 2050. Entre os investidores da empresa estão o Climate Pledge Fund da Amazon, AP Ventures, SK, Aramco Ventures e DCVC. Até o momento, o sistema de energia escalável com emissões neutras alimentado por amônia da Amogy foi demonstrado com sucesso em um drone, um trator pesado e um semi-caminhão. Mais informações em: www.amogy.co

PERGUNTAS DA IMPRENSA:

[email protected]

