Amp Energy annonce les plus grandes installations de stockage par batterie en Europe avec deux projets phares de 400 MW en Écosse

LONDRES et TORONTO, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Amp Energy, plateforme mondiale de transition énergétique et développeur d'énergies renouvelables, annonce aujourd'hui les deux plus grandes installations de stockage par batterie d'Europe avec son portefeuille de batteries de 800 MW dans le centre de l'Écosse (le « Scottish Green Battery Complex »). Le portefeuille devrait être opérationnel en avril 2024 et sera composé de deux installations de batteries de 400 MW, chacune fournissant 800 MWh de capacité de stockage d'énergie.

Suite aux consultations avec les parties prenantes et les conseils locaux, les deux sites ont obtenu l'autorisation de planification de l'Unité des autorisations énergétiques du gouvernement écossais le 5 janvier 2022.

Les batteries de 400 MW seront les deux plus grandes installations de stockage par batterie connectées au réseau en Europe .

. Amp X, la plateforme énergétique numérique exclusive d'Amp, alimentée par l'IA, sera utilisée pour optimiser la répartition de l'énergie des batteries vers le réseau électrique.

Les projets permettront de fournir des services fiables de stabilité du réseau et de gestion de l'énergie dans la ceinture centrale de l'Écosse, y compris à Glasgow et Édimbourg.

et Édimbourg. En stockant l'énergie renouvelable produite par les parcs éoliens écossais et en gérant sa répartition, ces projets permettent d'assurer la pérennité de l'infrastructure électrique du Royaume-Uni pour une fraction du coût des mises à niveau coûteuses du réseau de transport.

Établissant la norme mondiale en matière de stockage de l'énergie, les projets, situés à Hunterston et à Kincardine, constituent une avancée importante du Royaume-Uni vers la réalisation de son objectif net zéro. À la suite de l'annonce récente de ScotWind concernant l'éolien en mer, qui prévoit l'ajout de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable de 25 GW, la nécessité de disposer de solutions de stockage d'énergie à grande échelle capables d'assurer la transition énergétique et de fournir des services de stabilité du réseau est encore plus cruciale. Au cours des prochaines années, les installations de batteries d'Amp en Écosse permettront de produire jusqu'à 1 750 GWh d'énergie renouvelable supplémentaire par an en Écosse et de la transporter vers d'autres régions du Royaume-Uni, ce qui équivaut à permettre le déploiement d'environ 500 MW de nouvelles installations éoliennes en mer

« Avec ces projets révolutionnaires, Amp réalise un investissement important dans une infrastructure verte indispensable à la transition du Royaume-Uni vers un réseau entièrement décarboné. Nos projets soutiennent non seulement la croissance de la production d'énergie renouvelable en Écosse, mais offrent également une alternative aux coûteuses mises à niveau du réseau de transport pour les consommateurs », a déclaré Ben Skinner, vice-président des marchés mondiaux chez Amp.

Les projets Hunterston et Kincardine participent également à l'appel d'offres Scottish Stability Pathfinder 2 de National Grid, qui vise à résoudre les problèmes de tension et de stabilité que connaît le réseau électrique britannique. Les installations d'Amp déploieront une technologie à onduleur de pointe de formation de réseau, ainsi que deux nouveaux Condensateurs synchrones qui contribuent également à stabiliser le réseau.

« Le réseau électrique britannique est en cours de transition vers un marché net-zéro plus vert », selon le cofondateur et directeur des investissements d'Amp, Paul Ezekiel. « Ce processus n'a fait que s'accélérer avec le récent octroi de licences d'éoliennes en mer de 25 GW dans le cadre du programme de location d'éoliennes en mer ScotWind. Grâce à la mise au point par Amp de batteries à grande échelle, situées à des endroits stratégiques et reliées au réseau de transport, l'opérateur du réseau de transport britannique est en mesure de fournir aux citoyens britanniques un réseau électrique sans carbone stable et sûr. »

Cet investissement permet à Amp de poursuivre son expansion en Europe, notamment à travers le développement et la possession de centrales solaires et éoliennes avec des installations de stockage d'énergie à grande échelle en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que par le développement actif de plusieurs projets de production d'hydrogène vert qui complètent ses activités de de production d'hydrogène vert en Asie-Pacifique.

Le Scottish Green Battery Complex sera optimisé et réparti par Amp X, la plateforme énergétique numérique exclusive d'Amp, alimentée par l'IA. Amp X s'appuie sur son architecture de système exclusive et déjà lucrative, prête à l'emploi, et sur des analyses avancées de pointe hébergées dans le cloud. Fonctionnant de manière autonome, la plateforme Amp X apporte des solutions aux contraintes du réseau, tout en offrant de la flexibilité et permettant une transition énergétique de bout en bout.

« Grâce à notre envergure mondiale et à l'innovation disruptive que nous déployons avec notre plateforme Amp X, nous sommes à l'avant-garde de la transition énergétique mondiale. » Paul a ajouté : « Les solutions de déploiement de l'hydrogène vert et de stockage d'énergie à grande échelle, comme le Scottish Green Battery Complex, sont essentielles à la poursuite de notre croissance rapide et à notre stratégie à long terme. »

À propos d'Amp

Amp est une plateforme mondiale de transition énergétique.

Nous développons, possédons et exploitons des actifs d'énergie propre sur nos principaux marchés à travers le monde. Parallèlement à Amp X, notre plateforme technologique disruptive à la pointe du réseau qui utilise une expertise exclusive en intelligence artificielle, nous réimaginons le réseau et menons la transition énergétique. La société, dont le siège est situé à Toronto, est présente en Amérique du Nord, en Australie, au Japon, en Espagne, en République tchèque et au Royaume-Uni.

Fondée en 2009, Amp est un perturbateur à forte croissance à grande échelle. L'entreprise est soutenue par des investissements majeurs de partenaires financiers institutionnels, dont le plus récent est Carlyle, qui a investi 374 millions de dollars pour une prise de participation minoritaire dans l'entreprise en fin 2020.

