Ampace C5 enthüllt revolutionäre No-Cooling All-Temperature Control Technologie

PEKING, 15. April 2024 /PRNewswire/ -- Ampace hat am 11. April während seiner Ausstellung auf der 12th Energy Storage International Conference and Expo (ESIE) in Peking einen All-in-One-Energiespeicher - den "Ampace C5" - für gewerbliche und industrielle Anwendungen vorgestellt.

Mit "No Cooling and All Temperature Range Control" (keine Kühlung und Steuerung des gesamten Temperaturbereichs) ist dieses Produkt ein Durchbruch in der Konstruktion und bei den Batteriezellen. Es ermöglicht eine Reduzierung der Betriebskosten für Hilfsquellen um 46 % innerhalb von 10 Jahren und definiert den neuen Standard für kommerzielle und industrielle Energiespeicherprodukte mit extrem hoher Zuverlässigkeit und wirtschaftlicher Effizienz neu.

Strukturell gesehen verzichtet die "No Cooling and All Temperature Range Control"-Lösung auf die herkömmliche Flüssigkeits- und Luftkühlung und setzt auf ein minimales Design, das den Betrieb in einem größeren Temperaturbereich ermöglicht.

Die Kunlun-Batteriezelle 2.0 stützt sich auf die neue GT40-Technologie, bei der neue Kathoden- und Anodenmaterialien, neue Elektrolytmaterialien und eine doppelköpfige Batteriestruktur verwendet werden. Im Vergleich zu früheren Batteriezellen ist die Kunlun-Batteriezelle 2.0 in Bezug auf die thermische Stabilität effektiv verbessert und garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer der Batterie in verschiedenen Arbeitsumgebungen.

Dr. Yuan Qingfeng, F&E-Direktor von Ampace, sagte: "Die neuen kühlungsfreien und GT40-Technologien werden durch den Durchbruch von Ampace in Bezug auf die lange Lebensdauer und die hohe Zuverlässigkeit der Batteriezelle für Anwendungen mit großem Temperaturbereich, durch die feste Einstellung von Ampace, ultrahochwertige Produkte zu entwickeln und Spitzentechnologien einzusetzen, sowie durch die anhaltende Entschlossenheit, die Integration von Umweltfreundlichkeit und technologischer Innovation auf dem Weg zur grünen Transformation zu verfolgen, unterstützt."

Darüber hinaus verwendet Ampace C5 auch die von Ampace selbst entwickelte "Shield Cell"-Technologie, um das thermische Durchgehen der Batteriezelle zu verhindern. Das Explosionsschutzventil auf der Oberseite des Gehäuses sorgt für eine sichere Explosionsentlastung und schützt so die Sicherheit von Personen und Gegenständen in der Umgebung.

Ampace C5 wird voraussichtlich im Juli 2024 in die Massenproduktion gehen und seine außergewöhnliche Stärke in 5G-Basisstationen, IDC-Rechenzentren, integrierten PV- und ESS-Ladestationen, dem Austausch von Autobatterien und anderen Schlüsselbereichen unter Beweis stellen, um so einen Maßstab für neue Qualitätsproduktionskräfte im Energiebereich zu setzen.

Ampace C5 bietet mit seinen herausragenden technischen Leistungen den Anwendern sehr kostengünstige und zuverlässige Energielösungen und eröffnet ihnen damit grosse Gewinnchancen. Neben Ampace C5 stellte Ampace auch mehrere Serien von Komplettprodukten vor, die Energiespeicher für Privathaushalte, kommerzielle und industrielle Energiespeicher, unterbrechungsfreie Stromversorgung und tragbare Energiespeicher umfassen.

Anlässlich der Pressekonferenz zur Markteinführung des Ampace C5 hat Ampace eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem TÜV Rheinland unterzeichnet. Beide Seiten werden gemeinsam die Innovation von Energiespeicherprodukten und -technologien, die koordinierte Entwicklung der vor- und nachgelagerten Sektoren entlang der industriellen Kette und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie der Talentausbildung fördern. Ziel ist es, zu globaler Energiesicherheit, grüner, kohlenstoffarmer und nachhaltiger Entwicklung beizutragen.

Im Kontext des globalen Strebens nach nachhaltiger Entwicklung führt Ampace mit seinen innovativen Technologien und erstklassigen Produkten eine neue Ära der Transformation im CIES-Bereich an und leistet einen bedeutenden Beitrag zur Anwendung und Verbreitung von grüner Energie.

