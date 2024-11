AMPCO METAL acquiert le groupe Schmelzmetall pour développer ses capacités et améliorer ses offres aux clients

MARLY, Suisse , 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AMPCO METAL, un leader mondial des alliages à base de cuivre, a le plaisir d'annoncer l'acquisition du groupe Schmelzmetall, un producteur renommé d'alliages à base de cuivre hautes performances qui est basé en Suisse. Cette acquisition stratégique renforce la position d'AMPCO METAL dans l'industrie et élargit son offre afin de mieux servir ses clients dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, de la fabrication additive et d'autres applications avancées.

Grâce à l'intégration de la technologie et de l'expertise de Schmelzmetall, AMPCO METAL peut désormais proposer une gamme encore plus vaste de solutions innovantes. Schmelzmetall est connu pour ses alliages de cuivre spécialisés, y compris des poudres contenant du béryllium et d'autres matériaux de haute pureté, qui offrent des avantages uniques dans des applications exigeantes. En unissant leurs forces, les sociétés réunies sont en mesure d'offrir à leurs clients de nouvelles capacités et un accès à des ressources techniques étendues.

Avantages clés pour les clients d'AMPCO METAL

Solutions de fabrication additive étendues : les poudres métalliques à base de cuivre hautes performances de Schmelzmetall et ses capacités avancées d'impression 3D permettent la production de composants personnalisés avec une précision exceptionnelle. AMPCO METAL invite désormais ses clients à découvrir les opportunités de la fabrication additive en utilisant ces matériaux spécialisés.

Offres améliorées pour les industries de l'aérospatiale et de la défense : les alliages coulés sous vide de Schmelzmetall offrent une fiabilité supérieure, avec des tests non destructifs innovants qui garantissent des matériaux exempts de défauts. Ces alliages sont parfaits pour les applications aérospatiales et de défense nécessitant une consistance chimique élevée et une porosité minimale.

Expertise avancée en soudage et moulage : cette intégration apporte un savoir-faire technique supplémentaire dans le soudage par résistance, l'injection d'aluminium haute pression et le moulage basse pression, soutenant ainsi l'engagement d'AMPCO METAL à offrir des solutions de pointe dans le traitement des métaux.

Intégration harmonieuse pour un service ininterrompu

AMPCO METAL a commencé à intégrer l'équipe commerciale de Schmelzmetall, et l'achèvement de l'intégration est prévu d'ici la fin de l'année. Pendant cette période, les clients peuvent s'attendre aux mêmes points de contact et à un service continu et ininterrompu.

Un engagement plus fort envers la qualité et l'innovation

« Cette acquisition s'inscrit dans notre mission de fournir des produits et services de qualité supérieure qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients », a déclaré Martin Lütenegger, PDG d'AMPCO METAL. « Nous sommes ravis de nous appuyer sur l'héritage de Schmelzmetall et d'apporter de nouvelles capacités à nos clients dans le monde entier »

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant AMPCO METAL ou visitez notre site Web à l'adresse www.ampcometal.com

Contact :

Jérémie Dalin

Directeur Marketing Groupe

+41264399300

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2549085/AMPCO_METAL.jpg