Amphenol s'associe à Melni Technologies pour étendre sa gamme de connecteurs d'épissures solaires

Le connecteur d'épissure solaire RadCrimp™ améliore considérablement la fiabilité du sertissage sur le terrain

ENDICOTT, N.Y., 16 février 2024 /PRNewswire/ -- Amphenol Industrial Sustainable Technologies s'est à nouveau associé à Melni Technologies, cette fois pour étendre sa série RadCrimp de connecteurs d'épissures solaires . La série élargie comprend maintenant des connecteurs avec des courants nominaux de 50 A pour les câbles 8 AWG et 65 A pour les câbles 6 AWG.

Caractéristiques techniques

Courant nominal de 50 A pour 8 AWG et 65 A pour 6 AWG

Résiliation rapide et simple

Aucun outil spécial de sertissage n'est nécessaire pour la terminaison sur le terrain

Technologie innovante de terminaison en spirale de Melni avec une faible résistance et une fiabilité à long terme

Utilisé pour les nouvelles installations photovoltaïques, les remplacements et les réparations de champs, les rénovations de champs solaires

Élimine le risque de croiser des connecteurs de différents industriels

Certifié selon UL6703 et IEC62852 pour 1 500 V DC

Protection IP68

Développé pour réduire les défaillances

L'innovant RadCrimp a été développé pour améliorer de manière significative la fiabilité du sertissage sur le terrain, tout en aidant à réduire le nombre de défaillances directement liées à un mauvais sertissage, y compris en éliminant le risque de croiser des connecteurs produits par des industriels différents.

Idéal pour les nouvelles installations solaires photovoltaïques, les modernisations et les réparations d'installations solaires et toute autre terminaison sur le terrain nécessitant une connexion d'alimentation étanche et robuste. Ces connecteurs se caractérisent par une terminaison simple et rapide, éliminant le besoin de sertissage et l'utilisation d'outils de sertissage spécialisés, ce qui permet aux techniciens de terrain de les installer en toute sécurité. La technologie de terminaison à double spirale de Melni permet une connexion très rapide, facile et durable avec une force de traction inégalée par ses concurrents.

Ces épissures solaires sans sertissage sont assemblées en dénudant le fil/câble PV, en les insérant dans le connecteur et en serrant les caches de protection du connecteur au couple spécifié. Le RadCrimp étant un connecteur unique, il n'y a pas de risque d'accoupler des connecteurs incompatibles de différents industriels et d'enfreindre les exigences de la norme UL 6703. La terminaison sécurisée sans sertissage élimine le risque de défaillance de l'assemblage lié au sertissage sur le terrain.

Connecteur solaire robuste

Certifié UL 6703 pour des caractéristiques de 1 500 V DC, ce connecteur solaire robuste a une capacité de courant de 50 A pour un fil de 8 AWG et de 65 A pour un fil de 6 AWG. Il permet une terminaison et un scellement simples et rapides sur le terrain, sans outil de sertissage spécial. La terminaison et l'étanchéité des fils à faible résistance peuvent être réalisées en une seule opération. Le connecteur a un indice de protection IP68, ce qui le rend adapté à toutes les applications d'alimentation en extérieur, y compris l'énergie solaire, les télécommunications, les systèmes d'alimentation électrique (ESS), la foudre, la production d'énergie de secours, etc.

Pour accéder au communiqué de presse complet et obtenir des images haute résolution : https://www.amphenol-industrial.com/radcrimp-8-6awg-news