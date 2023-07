Ampliação do Terminal B do Aeroporto Internacional de Punta Cana inicia operações

A nova ampliação permite movimentar quatro milhões de passageiros por ano.

PUNTA CANA, República Dominicana, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A ampliação do Terminal B do Aeroporto Internacional de Punta Cana (PUJ) iniciou suas operações na última sexta-feira, 30 de junho, com o recebimento de seu primeiro voo, do qual desembarcaram 189 passageiros do voo 2925 da American Airlines proveniente de Charlotte, nos Estados Unidos.

Ampliação do Terminal B - Aeroporto PUJ

Durante os primeiros cinco dias após sua abertura, o terminal recebeu 60 voos e movimentou 17.923 passageiros, operando inicialmente com companhias aéreas provenientes da América do Norte e com planos de expandir para rotas de conexão na América Latina e Europa.

"A ampliação do Terminal B é um de nossos projetos de expansão mais esperados deste ano, sendo um exemplo no mundo aeronáutico, uma vez que há poucos terminais na América Latina com este projeto de infraestrutura. Sua qualidade pode ser comparada à de qualquer aeroporto do mundo. Estimamos que, com esta adição, o aeroporto ultrapasse 11 milhões de passageiros anualmente", afirmou Frank Elías Rainieri, presidente e CEO do Grupo Puntacana.

A ampliação do Terminal B do Aeroporto Internacional de Punta Cana contou com um investimento de mais de 90 milhões de dólares e permite movimentar cinco mil passageiros por hora e quatro milhões de passageiros por ano. Esse projeto terá uma extensão de aproximadamente 35 mil m² e conta com sete portões de embarque e sete pontes aéreas. A ampliação foi desenvolvida por arquitetos e engenheiros locais.

"Como empresa, trabalhamos para oferecer experiências únicas em nossas instalações. Esperamos que nossos visitantes aproveitem esse terminal. Temos grandes expectativas com essa ampliação, que eleva os padrões de nosso aeroporto a nível internacional, porque acreditamos no serviço, na inovação e na imaginação", pontuou Rainieri.

O Terminal B é um dos terminais aeroportuários mais modernos da região, com amenidades importantes e serviços como um VIP Lounge com piscina e uma impressionante vista da pista, serviço de Fast Track e uma moderna área de food trucks com uma ampla variedade gastronômica.

Possui também estações de autorregistro de voos, imigração com e-gates, dez scanners corporais de última geração, oito máquinas tomográficas e quatro máquinas automatizadas, o que torna o terminal um dos mais modernos em termos de equipamentos na América Latina.

FONTE Punta Cana International Airport

