Amplify Brokerage: agora aberta ao público

DUBLIN, 11 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Amplify Brokerage foi aberta ao público em 3 de dezembro de 2019, logo depois de um teste privado preliminar com quase 100 mil usuários pré-registrados. A Amplify Brokerage traz com ela uma série de recursos e vantagens nunca vistos antes em outras plataformas de corretagem de criptomoedas. A particularidade da Amplify Brokerage é a taxa zero de negociação (Zero Trading Fees). Pela primeira vez, os entusiastas de criptomoedas de todo o mundo podem colher os benefícios que operações sem taxa podem exercer em um portfólio. Para verificar a asserção da Amplify, uma comparação lado a lado da mesma operação executada pela Amplify e pela Coinbase foi realizada. Os resultados comprovaram que o modelo de taxa zero de negociação da Amplify colocou 1,4% mais moedas na conta do negociador, em comparação com a Coinbase, uma bem estabelecida operadora do mercado. Isso significa que a Amplify Brokerage cumpre os objetivos mais básicos de qualquer negociador – aumentar seu portfólio. Missão cumprida.