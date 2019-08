Amplitude lança Engage, uma solução de segmentação comportamental para personalização automática de campanhas

SÃO FRANCISCO, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Amplitude, plataforma de inteligência de produtos, lança a Amplitude Engage para ajudar as equipes a impulsionar as campanhas direcionadas com os insights que derivam de dados comportamentais first-party. A Amplitude Engage sincroniza os segmentos de forma dinâmica da Amplitude para mensagens dentro dos aplicativos e plataformas de marketing, como Braze, Intercom, Marketo e Facebook.

Para desvencilhar-se dos canais ruidosos de hoje, as empresas precisam entregar a mensagem correta para a pessoa certa, no momento exato. Os investimentos em plataformas de marketing automatizam a orquestração e a entrega, mas a maioria das campanhas ainda carecem do contexto do comportamento do usuário. As empresas são forçadas a fazer pressuposições vagas a partir de perfis demográficos porque não conseguem operacionalizar todos os comportamentos que desejam, especialmente os que ocorrem em plataformas próprias (sites, aplicativos, centros de ajuda e outros).

Com a Amplitude Engage, as empresas podem tirar proveito dos dados comportamentais first-party e alavancar o poder das ferramentas analíticas e de segmentação da Amplitude para impulsionar campanhas direcionadas em suas plataformas de marketing.

"Já vimos a Amplitude Engage revolucionar a maneira como as equipes de marketing e crescimento segmentam as campanhas por meio de canais de engajamento", disse Spenser Skates, cofundador e CEO da Amplitude. "A Amplitude está animada para continuar o desenvolvimento da maior plataforma de inteligência de produtos do mundo para que as equipes possam tomar medidas bem-fundamentadas usando os dados que já têm."

Em vez de disparar e-mails em massa ou lançar mão de campanhas por notificações push muito generalizadas, as empresas utilizam o contexto comportamental do usuário para criar comunicações oportunas e personalizadas para segmentos específicos de usuários. Isso se converte em menos spam para os consumidores e programas mais eficientes para os profissionais de marketing.

A Amplitude com Amplitude Engage conta com:

Segmentação comportamental para acesso autônomo à jornada completa do usuário para segmentar e validar os públicos com base no ciclo de vida, preferências de conteúdo, uso, histórico de compras e intenções.

para acesso autônomo à jornada completa do usuário para segmentar e validar os públicos com base no ciclo de vida, preferências de conteúdo, uso, histórico de compras e intenções. Direcionamento dinâmico para direcionamento instantâneo dos públicos por meio de notificações push para o serviço integrado de mensagens do aplicativo e plataformas de marketing e/ou configurar sincronizações agendadas que fazem a atualização automática para servir como respaldo para campanhas programáticas.

para direcionamento instantâneo dos públicos por meio de notificações para o serviço integrado de mensagens do aplicativo e plataformas de marketing e/ou configurar sincronizações agendadas que fazem a atualização automática para servir como respaldo para campanhas programáticas. Mensuração do impacto para otimizar a obtenção valor de negócio recorrente, sendo muito fácil ver o impacto da campanha na frequência de uso, compras repetidas, retenção e conversão do produto.

A Amplitude Engage tem conectores integrados com a Airship, Braze, Facebook, Intercom, Iterable, Leanplum, Marketo e Segment, com mais de uma forma.

"A integração das melhores experiências de mensagens da Braze com a segmentação comportamental avançada da Amplitude ajudará as empresas a impulsionar maior engajamento e ROI", comentou o presidente e CEO da Braze, Myles Kleeger. "A Amplitude Engage trará aos clientes insights significativos e factíveis dentro da plataforma da Braze. Os dados de interação da campanha, então, voltam para a Amplitude, demonstrando novos insights e a força do ecossistema Braze Alloy."

Já há mais de 100 empresas impulsionando campanhas segmentadas e tirando proveito dos segmentos que criam na Amplitude.

"Uma melhor segmentação leva a melhor engajamento", disse Emmanuel Frenehard, CTO da iflix. "Com a Amplitude Engage, a iflix elevou as taxas de conversão por visualização das campanhas e quadruplicou a renda de campanhas lançando mão da segmentação comportamental para os usuários alvo. A Engage nos impulsionou para executar experiências altamente segmentadas e lapidar as campanhas para termos maior impacto."

Com a Amplitude Engage, as empresas podem:

Direcionar, de forma programática, para centenas de segmentos de clientes - A maior plataforma de cupons do Canadá, a Flipp, agora automatiza facilmente centenas de campanhas personalizadas, o que aumentou as taxas de cliques em mais de 20%.

Reduzir custos de aquisição com experiências personalizadas – A Rappi, a maior plataforma de entrega sob demanda da América do Sul, reduziu os custos de aquisição em 30% por meio da personalização de campanhas de notificação por push no Braze através dos dados comportamentais dos clientes no aplicativo.

Testar novos segmentos com rapidez – A Dave, uma plataforma de gestão financeira, gerou mais de 500.000 conversões para um novo produto testando, com facilidade, variações de segmentos de clientes, um processo que, agora, leva 5 segundos e não mais 5 dias.

Mensurar o impacto das campanhas em resultados que se convertem em renda – A Rappi testemunhou um aumento de 10% em pedidos de novos usuários apenas otimizando o timing e o tipo de mensagens das campanhas para primeira compra.

Desde o início de 2019, as empresas já usaram a Amplitude Engage mais de 550.000 para sincronizar segmentos às suas ferramentas de mensagens no aplicativo e de marketing.

Para mais informações sobre a Amplitude Engage, visite https://amplitude.com/engage.

Sobre a Amplitude

A Amplitude é maior plataforma de inteligência de produtos do mundo. Nós capacitamos as equipes para usar dados de usuários e desenvolver grandes experiências de produtos para alavancar o crescimento. Mais de 30.000 equipes, sendo 20 da Fortune 100, entre elas Microsoft, Adidas, Paypal, Booking.com, Twitter, Doordash, Peloton e Rent The Runway, usam a Amplitude para aumentar a conversão e a retenção.

Contato de imprensa

Nate Franklin

press@amplitude.com

FONTE Amplitude

Related Links

http://amplitude.com



SOURCE Amplitude