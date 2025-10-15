Amrop erweitert globale Präsenz mit neuer Niederlassung in Polen

BRÜSSEL, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Amrop, eine weltweit führende Partnerschaft für die Suche nach Führungskräften und Führungsberatung, freut sich, die Ernennung von dk Executive Search als neues Team in Polen bekannt zu geben. Diese strategische Expansion unterstreicht das Engagement von Amrop, seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten auszubauen, und spiegelt die wachsende Bedeutung Polens als Zentrum für geschäftliche Innovationen und Wirtschaftswachstum wider.

Unter der Leitung von Dorota Kołecka, geschäftsführende Gesellschafterin, und Marta Andrearczyk, mitgeschäftsführende Gesellschafterin, ist die Kanzlei seit mehr als 25 Jahren auf dem polnischen Markt tätig und bietet Personalvermittlung sowie Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Führungskräftebewertung und -entwicklung an. Das Unternehmen setzt seine Tätigkeit als zuverlässiger Partner für eine Vielzahl von Organisationen fort und wird nun unter dem Markennamen Amrop dk firmieren.

Mit Niederlassungen in Warschau vereint das neue polnische Team von Amrop fundierte Branchenexpertise mit einem ausgezeichneten Ruf für Integrität, Qualität und Ergebnisse. Ihre angesehene Position auf dem Markt in Verbindung mit der globalen Reichweite von Amrop gewährleistet, dass Kunden von erstklassigen Beratungsdienstleistungen profitieren, die auf lokalen Erkenntnissen basieren.

Dorota Kołecka, geschäftsführende Gesellschafterin, erklärte:: „Wir verstehen uns nicht nur als Personalberatungsunternehmen, sondern auch als Katalysatoren für Wachstum. Als natürlicher Partner für Private-Equity-Fonds, internationale Konzerne sowie wachsende lokale Unternehmen sind wir uns der Bedeutung der Wertschöpfung bewusst. Unser Engagement für Spitzenleistungen im Top-Management gewährleistet, dass unsere Kunden mit den besten Führungskräften ausgestattet sind, um das Wachstum voranzutreiben und die Unternehmenswerte zu stärken. Wir sehen auch eine natürliche Übereinstimmung mit Amrop und freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit in der Region und weltweit zu beginnen."

Als eine der dynamischsten und sich am schnellsten entwickelnden Volkswirtschaften Europas bietet Polen eine einzigartige Kombination aus Stabilität, Unternehmergeist und internationaler Vernetzung. Amrop dk wird eine Schlüsselrolle in der CEE-Regionalstruktur von Amrop einnehmen.

Oana Ciornei, Vorsitzende von Amrop CEE und Mitglied des Global Board, erklärte: „Unser neues Team in Polen spiegelt das weltweite Engagement von Amrop für die Werte Vertrauen, Unternehmergeist und Neugier wider, mit denen wir unsere Kunden bei der Verwirklichung ihrer strategischen Wachstumsziele unterstützen. Dorota und Marta sind beide erfahrene Branchenführerinnen und stärken die führende Position von Amrop in der CEE-Region. Wir freuen uns, dass sie zu Amrop gekommen sind, da sie den Geist der Zusammenarbeit, Integrität und Weitsicht verkörpern, der unser Unternehmen auszeichnet."

Annika Farin, Vorsitzende von Amrop Global, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, die Präsenz von Amrop in Polen, einem dynamischen und einflussreichen Markt, wiederherzustellen. Unser neues Team verfügt nicht nur über fundierte Kenntnisse des lokalen Talentmarktes, sondern genießt auch bei Kunden und Kandidaten hohes Ansehen, verfügt über ein hervorragendes Team und orientiert sich klar an den Werten von Amrop."

Informationen zu Amrop

Amrop ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search, Board und Leadership Advisory anbietet. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Organisationen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von „Leaders For What's Next" – Experten für die Arbeit über Grenzen hinweg, in Märkten auf der ganzen Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika mit 69 Büros in 57 Ländern vertreten.

