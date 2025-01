Amrop, l'un des principaux cabinets mondiaux de recrutement de cadres et de conseil en leadership, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau en Colombie

BRUXELLES, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La division de recherche de cadres de Human Capital, basée en Colombie, rejoint Amrop Partnership SC, une société mondiale de premier plan dans le domaine de la recherche de cadres et du conseil en leadership.

Dirigée par José Manuel Acosta Gómez, PDG, Human Capital a été fondée à Bogota en 2002. Outre la recherche de cadres et le conseil en leadership, l'entreprise dispose également de solides lignes d'activité dans les domaines de la rémunération globale intelligente, de l'expérience des salariés, de la communication et de la gestion du changement, des relations sociales, de la transformation organisationnelle et de la gestion des processus BPO/RH.

Les activités de recherche de cadres et de conseil en leadership de l'entreprise seront désormais commercialisées sous la marque Amrop.

La nouvelle agence Amrop Colombia dessert des clients issus des principaux secteurs économiques du pays, notamment le pétrole et le gaz, la logistique, l'exploitation minière, l'agriculture et l'agroalimentaire, les produits et services de consommation et l'industrie manufacturière.

"Nous sommes ravis d'établir la présence d'Amrop en Colombie", a déclaré Annika Farin, présidente mondiale d'Amrop. "Notre nouvelle équipe apporte une connaissance approfondie du marché local des talents, associée à un haut degré d'ambition et de professionnalisme, ainsi qu'à des valeurs communes fortes avec Amrop. Ensemble, nous sommes particulièrement bien placés pour favoriser les synergies régionales et adapter nos solutions afin de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de talents exécutifs sur le marché colombien et dans l'ensemble de la région."

José Manuel Acosta Gómez a ajouté : "La Colombie est un marché important pour la recherche de cadres et le conseil en leadership en Amérique latine, et nous sommes fiers de rejoindre le partenariat mondial d'Amrop. Dans un environnement commercial où le leadership définit le succès, notre intégration avec Amrop marque une étape clé dans notre stratégie visant à renforcer les talents des cadres en Colombie et dans la région. En rejoignant l'un des réseaux mondiaux les plus prestigieux dans le domaine de la recherche de cadres, nous offrons aux organisations non seulement l'accès à des leaders de classe mondiale, mais aussi une approche consultative, agile et profondément alignée sur les défis actuels du marché. Cette alliance témoigne de notre volonté d'être le partenaire stratégique qui met les entreprises en contact avec les dirigeants nécessaires pour transformer leur avenir."

Le nouveau bureau d'Amrop en Colombie est situé à Carrera 11B #97-56, Edifico Ápice, Bogotá.

L'ouverture du bureau en Colombie renforce la présence du groupe dans la région, avec des équipes en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, au Mexique, au Panama, au Pérou et dans toute la région de l'Amérique centrale et des Caraïbes.

Visitez www.amrop.com.co

À propos d'Amrop

Amrop est une société mondiale de conseil en leadership qui propose des services de recherche de cadres, de conseil d'administration et de conseil en leadership. Nous conseillons les organisations les plus dynamiques et les plus agiles du monde sur l'identification et le positionnement des leaders pour l'avenir - capables de travailler au-delà des frontières, sur les marchés du monde entier. Fondée en 1977, Amrop est présente en Asie, dans la région EMEA et dans les Amériques à travers 69 bureaux répartis dans 57 pays.

