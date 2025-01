Amrop, l'une des principales sociétés mondiales de recherche de cadres et de conseil en leadership, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau au Japon

BRUXELLES, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Amrop, l'une des principales sociétés mondiales de recherche de cadres et de conseil en leadership, nomme JOMON Associates sa nouvelle équipe à Tokyo, marquant ainsi le retour du groupe sur le marché japonais et ajoutant une couverture significative dans la région Asie-Pacifique.

Dirigée par Naohiro Furuta, PDG, JOMON Associates est la première société japonaise de conseil en leadership, offrant des services de recherche de cadres supérieurs, de conseil d'administration et de gouvernance d'entreprise, d'évaluation du leadership et de coaching de cadres.

Avec 13 consultants et une équipe de 30 employés, le cabinet est au service de plus de 200 entreprises, constituant environ un tiers des grandes entreprises japonaises et représentant les principaux secteurs industriels du Japon, notamment l'industrie et l'automobile, les produits chimiques et les matériaux, la consommation et la vente au détail, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, la finance et l'assurance, les technologies de l'information et les télécommunications.

Les liens étroits que le cabinet entretient avec le marché japonais local se doublent d'une réputation de qualité inégalée et d'une approche novatrice de la recherche de cadres. En offrant des services personnalisés de conseil en leadership et de conseil d'administration en plus de ses solutions de recrutement reconnues, JOMON Associates est bien placée pour soutenir les entreprises dans leur quête de leaders transformateurs.

« Le Japon est un marché important pour la recherche de cadres et le conseil en leadership, et nous sommes ravis d'accueillir JOMON Associates au sein de notre équipe mondiale », déclare Annika Farin, Présidente du partenariat mondial Amrop. « Nous sommes désormais en mesure de servir directement les multinationales opérant au Japon ainsi que les entreprises japonaises qui redéfinissent les frontières dans le cadre de leur stratégie d'expansion mondiale ou régionale. Grâce à l'approche de qualité sans compromis de JOMON et à son positionnement sur le marché, nous pouvons aider ces entreprises à recruter leurs équipes dirigeantes et à attirer les meilleurs talents sur de nouveaux marchés. »

« JOMON Associates partage nos valeurs et notre ambition de continuer à servir des clients dans le segment haut de gamme du marché. Nous nous sentons naturellement proches de nos nouveaux partenaires au Japon et nous sommes également fiers d'annoncer que Naohiro Furuta rejoindra immédiatement notre conseil d'administration pour nous aider à piloter l'avenir du partenariat mondial d'Amrop », a ajouté M. Farin.

Naohiro Furuta, PDG de JOMON Associates, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons rejoint le partenariat mondial Amrop. L'environnement économique mondial devenant de plus en plus complexe, la demande d'un leadership fort et visionnaire est plus forte que jamais. Les entreprises japonaises sont également à la recherche de talents pour stimuler l'innovation et la compétitivité internationale. Grâce à notre partenariat avec Amrop, nous fournirons à nos clients des services de grande valeur qui combinent une vision globale et une expertise locale, ce qui aura un impact significatif sur le marché national et contribuera à la réussite internationale de nos clients. »

Le nouveau bureau d'Amrop à Tokyo est situé au Tokyo Toranomon Global Square, 13e étage, 1-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo. L'ouverture d'un bureau au Japon renforce la présence du groupe dans la région, avec des équipes en Chine, en Corée du Sud, en Inde et en Australie.

À propos d'Amrop

Amrop est une société mondiale de conseil en leadership qui propose des services de recherche de cadres, de conseil d'administration et de conseil en leadership. Nous conseillons les organisations les plus dynamiques et les plus agiles du monde sur l'identification et le positionnement des leaders pour l'avenir - capables de travailler au-delà des frontières, sur les marchés du monde entier. Fondée en 1977, Amrop est présente en Asie, dans la région EMEA et dans les Amériques à travers 69 bureaux répartis dans 57 pays.

