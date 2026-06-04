Amrop nomme un nouveau président du conseil d'administration et des membres à ses comités de direction

BRUXELLES, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- The Amrop Partnership, leader mondial de la recherche de cadres et du conseil en leadership, annonce des changements au sein de son Conseil mondial, avec la nomination d'un nouveau président et de deux nouveaux membres du Conseil, à compter du 29 mai 2026.

Fredy Hausammann a été nommé président du Partenariat Amrop. Associé gérant d'Amrop Suisse et associé depuis 1998, Fredy apporte une connaissance institutionnelle approfondie. Auparavant, il a été président du comité de nomination et de gouvernance d'Amrop et Global Practice Leader pour les services financiers. Son expertise s'étend à la recherche de cadres et de membres de conseils d'administration dans de multiples secteurs, étayée par une expérience professionnelle dans les services financiers à Zurich et à Londres.

Les membres du Conseil mondial sont Mansour Abdulghaffar, associé directeur d'Amrop Arabie Saoudite, et Elin Wrammerfors, associée d'Amrop Suède.

Le processus d'élection comprenait la nomination de Bo Ekelund (Suède) au comité des membres. Suite aux élections du comité de nomination et de gouvernance qui ont eu lieu en janvier, Kelly Freeman (Canada) a officiellement pris ses fonctions le 29 mai 2026.

Ces nominations témoignent de la solidité du modèle de gouvernance d'Amrop, qui s'est construit au fil des décennies en conseillant des conseils d'administration et des équipes de direction dans le monde entier. La gouvernance mondiale d'Amrop s'appuie directement sur cette expérience, garantissant que la gouvernance du Partenariat est soumise aux mêmes normes que celles que nous appliquons à nos clients.

L'organisation a exprimé sa gratitude à la présidente sortante, Annika Farin, qui a servi le partenariat pendant deux mandats, aux membres sortants du conseil d'administration, Oana Ciornei (Roumanie) et Mikael Norr (Suède), ainsi qu'au membre sortant du comité de nomination et de gouvernance, Maria da Gloria Ribeiro (Portugal).

Fredy Hausammann a déclaré : « Je me sens honoré d'assumer cette fonction au sein d'une entreprise dont la force réside dans son personnel, ses valeurs et sa culture de partenariat. Mon engagement est de rester fidèle à cet ADN tout en aidant Amrop à aller de l'avant avec confiance, pertinence et ambition ».

À propos d'Amrop

Amrop est une société mondiale de conseil en leadership qui propose des services de recherche de cadres, de conseil d'administration et de conseil en leadership. Nous conseillons les organisations les plus dynamiques et les plus agiles du monde sur l'identification et le positionnement des leaders pour l'avenir - capables de travailler au-delà des frontières, sur les marchés du monde entier. Fondée en 1977, Amrop est aujourd'hui présente en Asie, dans la région EMEA et dans les Amériques à travers 72 bureaux répartis dans 59 pays.

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Costa Tzavaras

Directeur des programmes mondiaux

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