AMS renforce son conseil d'administration dans le cadre de son expansion mondiale

Jacqueline Welch , vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines du New York Times , apporte une riche expérience pertinente dans des postes à responsabilité de haut niveau dans les secteurs des services professionnels, des services financiers et des médias. Franck Cohen , anciennement chef de l'expérience client chez SAP et actuellement membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises technologiques de premier plan, ainsi que conseiller de Workday et d'UiPath, apporte ses connaissances et son expertise dans l'application de la technologie à la prestation de services B2B.

Cette dernière nouvelle fait suite à une période de forte croissance dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où le nombre de membres au sein de l'équipe a été multiplié par quatre au cours des 18 derniers mois pour compter désormais près de 2 000 personnes. L'expansion en Europe et en Asie, avec l'ouverture de plusieurs nouveaux bureaux dans ces régions, témoigne de la mesure dans laquelle AMS aide de nombreuses organisations de premier plan dans le monde à acquérir un avantage concurrentiel grâce aux talents.

Rosaleen Blair, fondatrice et présidente d'AMS, a accueilli ainsi les nouvelles nominations :

« C'est un moment incroyablement excitant pour AMS. Le marché de l'acquisition de talents évolue à un rythme effréné et, pour rester en tête de la course et fournir les solutions innovantes auxquelles nos clients se sont habitués, nous devons continuer à croître et à développer notre organisation. Je ne doute pas que l'expérience que Jacqueline et Franck apporteront au Conseil sera extrêmement précieuse pour nos clients et nos collaborateurs, et nous sommes tous impatients de travailler en étroite collaboration avec eux. »

Jacqueline Welch a déclaré :

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe d'AMS. L'engagement du cabinet à proposer des solutions innovantes en matière de talents et à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion est une source d'inspiration. Je suis impatiente de participer à la croissance future de l'entreprise. »

Franck Cohen a ajouté :

« AMS fournit à ses clients une expertise technologique de pointe en matière de talents et je suis enthousiaste à l'idée d'aider l'équipe dans son parcours pour amener le marché encore plus loin dans ce domaine. L'avenir de l'entreprise passe par une automatisation plus poussée et l'utilisation des capacités de l'IA et de l'apprentissage automatique pour développer des services avancés pour ses clients. »

À propos de AMS

Nous sommes AMS (We are AMS). AMS est une entreprise mondiale de solutions globales en matière de main-d'œuvre fondée en 1996. Nous permettons aux organisations de prospérer dans une ère de changement constant en créant, remodelant et optimisant la main-d'œuvre. Nous y parvenons par le biais de l'acquisition de talents et de la gestion du personnel temporaire, de la mobilité interne et du développement des compétences, et en proposant des services de conseil en matière de talents et de technologie. Nos solutions sont fournies par plus de 8 000 experts qui incarnent nos valeurs passionnées, audacieuses et authentiques. L'objectif ultime est d'aider les clients du monde entier, dont plus de 100 sociétés de premier ordre, à créer une main-d'œuvre fluide, résiliente, diversifiée et différenciée. C'est ce que nous appelons la véritable dextérité de la main-d'œuvre – et nous sommes là pour vous aider à l'atteindre.

