Amtrak® Pacific Surfliner® 提供 10 美元暢行南加州優惠

特惠車票幫助受山火影響的人士

加州橘子縣2025年1月14日 /美通社/ -- 洛杉磯—聖地牙哥—聖路易斯奧比斯波 (LOSSAN) 鐵路走廊管理局現正就 Amtrak® Pacific Surfliner® 列車服務提供 10 美元暢行票價，幫助受南加州山火影響的人士可以低廉的價格在 LOSSAN 鐵路走廊沿線各地出行。

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10 美元的折扣票價適用於 Pacific Surfliner 在聖路易斯奧比斯波至聖地牙哥沿線 29 個停靠站中，任兩站間的單程行程。透過此等折扣票價，於走廊沿線任何地點的單程車票票價將不超過 10 美元。車票必須於 2025 年 1 月 17 日前購買，方可於 2025 年 1 月 13 日至 1 月 24 日期間出行使用。

此優惠僅適用於 Pacific Surfliner 列車，且不得與任何其他折扣優惠同時使用。此項折扣優惠適用於所有人士，並將於結賬時套用。票價、線路和時間表可能會有所變動。其他限制可能適用。

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關於Amtrak®Pacific Surfliner® Pacific Surfliner沿著351英里的海岸鐵路路線行駛，經過聖地牙哥（San Diego）、橙縣（Orange）、洛杉磯（Los Angeles）、文圖拉（Ventura）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和聖路易斯•奧比斯波（San Luis Obispo）等地，服務29個車站。這是美國最繁忙的州政府支持的城際客運鐵路路線。請瀏覽pacificsurfliner.com了解更多資訊並計劃行程。

關於 LOSSAN 鐵路走廊管理局

洛杉磯—聖地牙哥—聖路易斯奧比斯波 (LOSSAN) 鐵路走廊管理局是由 LOSSAN 鐵路走廊沿線的鐵路擁有者、營運商及規劃機構所組成的聯合管轄機構。除了致力於提升客運鐵路乘客量、收入、準時表現、營運彈性及安全性外，LOSSAN 管理局於 2015 年 7 月在與加州簽署跨機構移交協議後，亦承擔了 Pacific Surfliner 列車服務的管理責任。更多資訊，請瀏覽 Lossan.org。

更多資訊：

Jason Jewell，LOSSAN 管理局

[email protected]

傳媒聯絡：

Farida Waquar，The ACE Agency代表LOSSAN Agency

[email protected]

Amtrak® Pacific Surfliner