Amtrak ® Pacific Surfliner ®在南加州任何地方提供$ 10的票价

帮助野火灾民的折扣门票

加利福尼亚橘子郡2025年1月14日 /美通社/ -- 洛杉矶–圣地亚哥–圣路易斯奥比斯波（ LOSSAN ）铁路走廊局（ The Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) Rail Corridor Agency ）提供 Amtrak ® Pacific Surfliner ® 列车服务，可在LOSSAN铁路走廊上的任何地方旅行，以低成本旅行帮助受南加州野火影响的人们。

请访问 pacificsurfliner.com 预订行程并查看火车时刻表。 预订时使用代码V505 ，即可在结账时获得优惠票价。

LOSSAN机构

10美元的折扣票价适用于在圣路易斯奥比斯波和圣地亚哥之间的29个Pacific Surfliner服务站中的任意两个站之间的任意单程巴士旅行。 凭借折扣票价，沿着走廊的任何地方的单程票价将为10美元或更低。 门票必须在2025年1月17日之前购买，适用于2025年1月13日至1月24日期间的旅行。

此优惠仅适用于Pacific Surfliner旅行，不可与任何其他折扣优惠同时使用。 折扣适用于所有人，并在结账时使用。 车费、路线和时刻表可能会发生变化。 其他限制可能适用。

请访问 pacificsurfliner.com 预订行程并了解更多信息。

关于Amtrak ® Pacific Surfliner ®

Pacific Surfliner沿着351英里的沿海铁路线行驶，穿过圣地亚哥、奥兰治、洛杉矶、文图拉、圣巴巴拉和圣路易斯奥比斯波县，共有29个车站。 它是美国最繁忙的州际客运铁路线。 要了解更多信息并计划行程，请访问 pacificsurfliner.com。

关于LOSSAN铁路走廊机构

洛杉矶–圣地亚哥–圣路易斯奥比斯波（ LOSSAN ）铁路走廊机构是一个联合权力机构，由整个LOSSAN铁路走廊的铁路业主、运营商和规划机构组成。 除了努力提高铁路客运量、收入、准点率、运营灵活性和安全性外， LOSSAN机构还于2015年7月与加利福尼亚州签署了机构间转移协议，承担了Pacific Surfliner服务的管理责任。 如需了解更多信息，请访问 Lossan.org 。

F 或更多信息：

Jason Jewell ， LOSSAN Agency

[email protected]

媒体联系人：

ACE Agency代表LOSSAN Agency的Farida Waquar

[email protected]

徽标- https://mma.prnewswire.com/media/2366709/LOSSAN_AGENCY.jpg

Amtrak® Pacific Surfliner