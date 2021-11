An diesem Black Friday startet Eskute seinen bisher größten Sale an meistverkauften Elektrofahrrädern

Der mit Spannung erwartete Verkauf erfolgt inmitten einer wachsenden Nachfrage nach Eskute-Produkten in ganz Europa. Anfang dieses Jahres ist Eskute auf den Markt gekommen und hat sich schnell zu einem anerkannten, beliebten und von Kunden in der ganzen Region unterstützten Unternehmen entwickelt. An diesem Thanksgiving möchte Eskute seine Wertschätzung zeigen und noch mehr Menschen einladen, sich der Eskute-Familie anzuschließen, indem es großzügige Rabatte auf seine neuesten Produkte anbietet.

„Dieser Black Friday Sale wird die größte Preissenkung seit unserer Gründung sein. Wir machen es Eskute-Fans so einfach wie nie zuvor, ihr eigenes E-Bike zu besitzen oder die Freude an einem aktiveren und umweltfreundlicheren Leben an ihre Partner, Familie oder Freunde zu verschenken", so Michael, Branding Director von Eskute.

Während des Black Friday Sale von Eskute können Fahrer bei den E-Bikes Voyager und Wayfarer mit Hinterradnabenmotor €100 und bei den E-Bikes Voyager Pro und Wayfarer Pro mit Mittelmotor €200 sparen. Das Voyager wurde entwickelt für leichtes Gelände. Es verfügt über klassische MTB-Linien, einen Intube-Akku und einen Hinterradnabenmotor, der ein modernes Design verleiht. Für Stadtfahrer bietet das Wayfarer ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis für Pendler, Freizeitfahrten und alles dazwischen.

Das Voyager PRO wurde speziell für den Einsatz in schwierigem Gelände entwickelt und bietet dem Fahrer ein natürliches Fahrgefühl und Stabilität auf der Strecke. Das Wayfarer Pro ist ein modernes Hybrid-Elektrofahrrad im Step-Through-Design, das die Agilität eines Rennrads mit dem Komfort und der Praktikabilität eines Citybikes und der Robustheit eines Mountainbikes verbindet.

Alle Eskute-Produkte, die während der Black Friday-Aktion gekauft werden, werden mit der Standard-2-Jahres-Garantie der Marke und einem kostenlosen professionellen Kundendienst geliefert. Trotz der gestiegenen Nachfrage ist Eskute bestrebt, den Kunden die schnellstmögliche Lieferung zu bieten, damit sie ihre E-Bikes so schnell wie möglich erhalten können.

Kunden können direkt auf der Eskute-Website und bei Amazon einkaufen. Aktuelle Informationen zum Black Friday Sale finden Sie auf der Eskute-Website oder folgen Sie Eskute auf Facebook.

Eskute wurde 2019 gegründet und ist ein schnell wachsendes E-Bike-Unternehmen, das aus der Idee heraus entstanden ist, Kunden ein nachhaltiges Transportmittel zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Fabrik in Polen, die Produkte an die Lager im Vereinigten Königreich und in Polen liefern kann und eine schnelle Lieferung innerhalb Europas in 5-8 Tagen ermöglicht. Im Zuge seiner Expansion plant Eskute die Eröffnung eines zweiten Werks in Polen, um die Produktion zu steigern, sowie die Eröffnung von Niederlassungen in mehreren Städten im Vereinigten Königreich und in Deutschland in Kürze.

