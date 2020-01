Ana G. Méndez University firma convenio de colaboración con el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) de Puerto Rico, capítulo de Florida

"En Ana G. Méndez University nos encontramos en la incesante búsqueda de opciones que nos permitan innovar y desarrollar profesionales que cumplan con las nuevas exigencias que dicta el mercado laboral a raíz de los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos que ocurren a diario. Es por esta razón que estamos firmando el primer acuerdo con una entidad profesional de manera que la universidad se integre a la comunidad. Ana G. Méndez University lleva 70 años formando profesionales en Puerto Rico y 15 en Estados Unidos, pero hoy buscamos trascender la educación e integrarnos a la comunidad para apoyar el desarrollo empresarial de los hispanos en Estados Unidos y de la industria en general. Este acuerdo nos permite ser el punto central donde podemos a través de nuestras facilidades, abrir la puertas a centros de encuentros para que entidades y profesionales de la calidad del Colegio de Contadores Públicos, con el aprendizaje y los códigos de ética con los que cuentan, puedan desarrollar foros empresariales en nuestros recintos. Tanto en Orlando como en el sur del estado", expresó Rodríguez.

El convenio de colaboración es el primero que se firma bajo el Executive Partnership Program, el cual aspira a crear redes entre empresarios y estudiantes con el fin de promover la transferencia de conocimiento, impulsar el emprendiemiento y mantener a la institución en la vanguardia de la innovación en la industria empresarial.

"En efecto, la alianza entre la Universidad y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) de Puerto Rico, capítulo de Florida nos permite fortalecer redes de apoyo y explorar junto a la comunidad estudiantil y docente temas reales que afectan a los profesionales en esta rama. Así como la promoción de una plataforma local para el desarrollo económico de Puerto Rico" sostuvo Gustavo Torres, CPA Presidente del capítulo.

De la misma manera el acuerdo estipula la facilitación de pasantías y oportunidades de voluntarismo para los estudiantes y la creacion de un comité que promueve el intercambio de ideas y que asiste en la planificación del currículo académico de contabilidad para asegurarse que cumple con las exigencias de la normatividad vigente.

La Escuela de Negocios y Empresarismo de Ana G. Méndez University ofrece bachilleratos y maestrías en carreras de alta demanda en Florida.

About Ana G. Mendez University: Ana G. Mendez University is a post-secondary education institution accredited by Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104, telephone: 267-284-5000. The MSCHE is a regional accrediting agency recognized by the U.S. Secretary of Education and the Council for Higher Education Accreditation. AGMU offers associate's, bachelor's and master's degrees in a range of professions, including healthcare, business, technology, criminal justice and education, as well as Continuing Education programs. AGMU campuses are located in Orlando, Tampa, Miami, Puerto Rico, Maryland and Dallas. For more information, please visit: https://agmus.suagm.edu/en

