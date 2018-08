Ana Saragoça, da Creation 3, explica como trabalhar o marketing pessoal nos dias de hoje

BELO HORIZONTE, Brasil, 29 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Para chegar ao sucesso é preciso atrair mais clientes, tanto empresas quanto profissionais autônomos. O marketing tradicional era inacessível para a maioria, mas a internet mudou isso.

Redes sociais geram visibilidade e oportunidades de negócio. Todo mundo tem a chance de ser um influenciador digital ou, no mínimo, aproveitar o aumento de exposição. Um médico pode conseguir novos pacientes graças à internet, assim como advogados, escritores, designers, etc.

Transformar-se em uma marca e vender sua imagem é fundamental para explorar o ambiente digital corretamente, mas alguns erros devem ser evitados. Um dos mais graves é separar vida pessoal e profissional.

Você não pode aplicar algo como profissional e praticar o oposto na vida pessoal. Um médico com fotos segurando bebidas alcoólicas transmite a mensagem errada, certo? A divisão também não deve existir porque muitos contatos fazem parte do seu círculo de influências. A indicação e o marketing boca a boca ainda são as melhores estratégias — mesmo diante da internet.

Outra falha para evitar é a preocupação com o julgamento dos outros. Boas oportunidades de captação de clientes devem ser aproveitadas, em vez de dispensadas pelo medo da rejeição.

Trabalhar o marketing pessoal exige versatilidade, capacidade de adaptação e de uso dos recursos disponíveis. Acima de tudo, compromisso com o sucesso da divulgação e captação de clientes.

Diante de tantos influenciadores com a imagem perfeita, é fácil cair na terceira falha: a de tentar ser quem não é. Demonstrar competências que não tem não faz sentido. A credibilidade ficará afetada.

Pense em qual público realmente deseja atrair. Estude-o e use estratégias que fizerem sentido. Inspire-se em quem você admira, explore assuntos de seu interesse e conheça os valores da sua marca pessoal. Ao atrair as oportunidades certas, seu fluxo de clientes será favorecido.

Com tantos recursos, o marketing pessoal pode ajudá-lo a construir uma imagem forte com a mensagem correta. Os efeitos surgem no posicionamento de mercado e destaque do setor.

Lembre que as habilidades humanas ainda não são imitadas. Empatia, criatividade e personalização tornam um profissional insubstituível. Em um mundo que pode ter 800 milhões de empregos substituídos pela automação, um bom marketing pessoal influencia a permanência no mercado.

