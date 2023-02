Análises do Mixpanel passam a ser incorporáveis às principais ferramentas de colaboração para garantir mais rapidez na inovação de produtos

Incorporar análises do Mixpanel a ferramentas como o FigJam, o Coda e o Notion ajudará as equipes de produto a tomar decisões colaborativas com base em dados de usuários

As equipes poderão compartilhar análises de dados colocando um link nas ferramentas de colaboração

SÃO FRANCISCO, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Mixpanel, uma solução de análise criada para equipes de produto e usada por mais de 7000 das mais inovadoras empresas digitais do mundo, anunciou hoje o lançamento de'Relatórios incorporáveis' ('Embeddable reports') para ferramentas como o Coda, o FigJam e o Notion. A integração significa que qualquer pessoa poderá compartilhar as análises do Mixpanel nessas e em centenas de outras ferramentas, permitindo tomar decisões colaborativas mais rápidas com base em dados sobre o comportamento dos usuários.

As equipes de produto precisam de várias ferramentas para reunir gerentes, designers e engenheiros de forma a criar produtos digitais vencedores. Os inovadores digitais usam ferramentas de colaboração de uma forma intensiva, seja o Figma, que permite que as equipes construam produtos em conjunto, ou o Coda, que permite unificar o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos. Foi por isso que o Mixpanel lançou os Relatórios incorporáveis (Embeddable reports), um novo recurso que permite compartilhar facilmente os quadros (boards) e relatórios do Mixpanel nos aplicativos que as equipes de produto usam todos os dias.

Quando estão usando o Figjam (a ferramenta de 'quadro branco colaborativo' on-line da Figma) para planejar o roteiro de seus produtos, as equipes apenas precisam colar um link para o quadro ou relatório do Mixpanel para incorporar análises de apoio ao desenvolvimento de novos recursos. Os dados são atualizados automaticamente no FigJam para que as equipes nunca tenham que se preocupar com problemas de sincronização de dados. Por exemplo, se a proposta for reformular o recurso de notificações de um aplicativo, as equipes podem incorporar um relatório do Mixpanel que demonstre que diferentes tipos de usuários aprovam essa proposta.

"Ter acesso aos dados certos no local certo permite às equipes construir as soluções certas para seus usuários e torná-las ainda melhores com o tempo", disse Anna Kohnen, diretora de desenvolvimento e parcerias empresariais da Figma. "A integração do FigJam ao Mixpanel ajuda as equipes a tomar decisões baseadas em dados e a acelerar o processo de trabalho - tudo isso em um só lugar".

O Coda é usado pelas equipes para centralizar informações e contexto em uma única plataforma de equipe, reduzindo os silos de informações. Agora, as equipes que usam o Coda podem incorporar os relatórios e quadros do Mixpanel que monitoram os principais indicadores de desempenho, para que todos estejam cientes dos objetivos e do progresso da equipe.

"Nossos usuários precisam tomar decisões baseadas em dados e, muitas vezes, recorrem ao Mixpanel para saber o que está funcionando. Com essa colaboração, as equipes poderão incorporar os quadros do Mixpanel aos documentos do Coda para compartilhar conhecimentos, colaborar e tomar melhores decisões, tudo isso em um só lugar. As equipes não precisam mais se preocupar com informações desatualizadas, podendo compartilhar facilmente análises de dados para economizar tempo e agir", acrescentou Evan Davies, diretor de soluções, parcerias e marketing da Coda.

Neil Rahilly, vice-presidente de produto e design da Mixpanel, comentou: "Embora qualquer pessoa possa obter informações sobre o comportamento dos usuários por meio do Mixpanel, o valor desses dados aumenta exponencialmente quando eles são compartilhados. Os relatórios incorporáveis facilitam a integração de dados às ferramentas nas quais as equipes debatem suas decisões, permitindo tomar decisões mais rápidas e mais fundamentadas".

Os relatórios incorporáveis estão disponíveis gratuitamente para todos os usuários do Mixpanel, para que todos possam adicionar análises de produtos a suas sessões de 'brainstorming,' reuniões regulares, roteiros de produtos e outros documentos colaborativos. Para obter mais informações sobre os relatórios incorporáveis do Mixpanel, acesse nosso blog.

Sobre o Mixpanel

O bem mais precioso das equipes de produto é o tempo. É por isso que o Mixpanel permite criar análises de produtos rápidas, confiáveis e intuitivas: o Mixpanel ajuda as equipes de produto a concretizar suas ideias mais rapidamente. Essa abordagem está presente em tudo o que o Mixpanel faz, desde o conteúdo que publicamos até a forma como fazemos nossas vendas ou desenhamos nosso logotipo. Para obter mais informações, acesse: www.mixpanel.com.

