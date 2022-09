Analistas aumentam a participação de mercado dos módulos de 182mm: A volta da padronização na industria fotovoltaica

XI'AN, China, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A PVinfolink atualizou recentemente a participação de mercado dos diferentes tamanhos de wafer de silício (edição de agosto de 2022), e aumentou novamente sua estimativa de participação de mercado de produtos de 182mm. Os componentes de 182mm representaram mais de 60% do mercado no segundo semestre de 2022, aumentando sua participação de mercado para 58% no ano. Considerando que a participação de mercado da especificação 210mm permanece em pouco mais de 20%, grandes empresas escolheram o produto 182mm em investimento de células solares, de modo que a participação de mercado no futuro aumentou significativamente em comparação com o relatório de análise anterior. Considerando a tendência real de aumento das quotas de mercado anteriores de 182mm, a quota de mercado a longo prazo dos produtos 182mm continuará a aumentar no futuro sob a promoção da vantagem da sinergia da cadeia industrial, uma vez que 182mm se tornará o padrão de mercado.

Os principais fabricantes como a LONGi, acreditam que os módulos de 182mm têm claras vantagens em termos de confiabilidade, fabricação, embalagem, instalação, projeto de sistemas, segurança elétrica, entre outros aspectos, e a implementação de projetos nos últimos dois anos tem realmente demonstrado esta abordagem:

A diferença no desempenho do módulo, eficiência e rendimento da célula PERC permanecem consistentemente maiores na especificação. A embalagem vertical cria desvantagens óbvias no local, especialmente durante o transporte secundário dos módulos fotovoltaicos. As vantagens da embalagem lateral de módulos de 182mm foram comprovadas em todo o mundo.

Quando se trata de instalação mecânica, os trabalhadores freqüentemente relatam que os componentes de 1,3 metro de largura são muito largos e pesados, o que causa dor muscular e diminui a eficiência da instalação durante o trabalho contínuo. Os resultados estatísticos mostram que a taxa de desgaste de grandes componentes aumenta mais de uma vez.

Atualmente empresas de EPC e investidores não só consideram a alta potência, mas também equilibram o valor e o risco. Como os módulos trabalharão por vários anos, o aumento do tamanho do módulo fotovoltaico será suprimido, produtos de 182mm se tornarão absolutamente mainstream e retornarão para aumentar a eficiência da célula solar e do módulo na indústria fotovoltaica.

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi é uma empresa comprometida em ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focando na criação de valor orientado ao cliente para a transformação total do cenário energético.



Sob sua missão de 'Utilizar a Energia Solar, Construindo um Mundo Verde' e a filosofia da marca 'Steadfast and Reliable Technology Leadership', a LONGi se dedicou à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo wafers de mono silício, células e módulos, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aperfeiçoou suas competências para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com/br

