Analysys Mason prévoit que les PME augmenteront leurs dépenses technologiques en 2023, mais sans atteindre les niveaux pré-pandémiques

Les PME investiront dans des solutions informatiques qui favorisent l'innovation ; l'adoption de nouvelles technologies transformera les canaux de vente

NEW YORK, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Analysys Mason , entreprise spécialisée dans le conseil et la recherche en matière de technologie, prévoit que les petites et moyennes entreprises augmenteront leurs dépenses technologiques en 2023 et auront confiance en leurs performances commerciales, et ce malgré les défis économiques. Les 145 millions de PME du monde entier devraient dépenser 1 450 milliards USD en informatique en 2023 (40 % pour les Amériques, 30 % pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et 30 % pour l'Asie-Pacifique), grâce à la tendance post-pandémique à la transformation numérique. Cela représente une croissance de 6,3 % par rapport aux dépenses de 2022, soit une baisse par rapport à la croissance de 7 % en glissement annuel qui était prévue avant la pandémie. Les prévisions sont basées sur les données du SMB Technology Forecaster d'Analysys Mason , qui donne un aperçu des dépenses des PME dans 132 catégories technologiques dans 52 pays.

Analysys Mason prévoit un bouleversement de la manière dont les fournisseurs et le réseau de revendeurs proposent des produits et services aux PME. Une PME sur trois envisage de changer de fournisseur pour bénéficier de services et d'une assistance de niveau entreprise, et le comportement des PME a changé de manière significative, ce qui se traduit par une demande accrue de solutions basées sur le cloud et de solutions En tant que service.

« Les dépenses technologiques des PME retrouvent progressivement leurs niveaux pré-pandémiques » a déclaré Bob Takacs, directeur de recherche chez Analysys Mason. « L'environnement économique général suscite des inquiétudes, mais les PME ont confiance en leurs activités, étant donné qu'elles ont surmonté la pandémie, et se concentrent sur la stratégie à adopter pour assurer leur croissance. »

Le message à l'intention des fournisseurs et des revendeurs de technologies est de privilégier le service et l'accompagnement, tout en délivrant des messages clairs sur l'utilisation des solutions technologiques par les entreprises. Les PME recherchent un approvisionnement et une installation simples, des prix différenciés et une assistance complète.

Prévisions pour 2023

Transformations de l'écosystème

37 % des PME prévoient de changer de partenaire de distribution pour bénéficier d'une expérience d'accompagnement et de services de niveau « entreprise ».

Les dépenses informatiques des PME effectuées par l'intermédiaire des MSP devraient augmenter de 11 % en glissement annuel, passant de 279 milliards USD en 2022 à 311 milliards USD en 2023, en raison du besoin d'un accompagnement complet pour gérer des piles logicielles de plus en plus complexes et faire avancer leurs initiatives numériques.

Les PME dépenseront plus de 66 milliards USD dans des solutions informatiques auprès des opérateurs de télécommunications. 80 % des PME envisageraient de souscrire des services informatiques auprès des opérateurs.

De nouvelles priorités en matière de dépenses

Les dépenses liées aux solutions En tant que service vont augmenter. Les dépenses des PME consacrées aux solutions PaaS (platforme en tant que service) devraient augmenter de 18 % en glissement annuel, passant de 3,4 milliards USD en 2022 à 4,0 milliards USD en 2023. Les dépenses liées aux logiciels en tant que service (SaaS) devraient passer de 44 milliards USD en 2022 à 54 milliards USD en 2023, soit une croissance de 22 % en glissement annuel. Les modèles PC et appareils en tant que service (PCDaaS) permettront de passer de l'acquisition d'appareils à une expérience informatique totalement intégrée.

L'augmentation des coûts énergétiques affectera les décisions de dépenses des PME en matière d'informatique. Cela entraînera une augmentation de l'utilisation des solutions liées à l'IdO, telles que les applications de consommation d'énergie et les compteurs intelligents, en plus des applications de gestion des finances et des dépenses.

24 % des PME du monde entier prévoient de lancer des initiatives en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et 46 % sont plus susceptibles de s'approvisionner auprès de fournisseurs ayant des politiques ESG bien établies.

Les dépenses consacrées aux solutions de cybersécurité vont augmenter, passant de 69 milliards USD en 2022 à 77 milliards USD en 2023.

Les prédictions complètes peuvent être consultées ici : www.analysysmason.com/smb-trends-2023 .

