Analytic Edge lance Analytic Edge Qube, une plateforme SaaS d'analyse marketing

SINGAPOUR, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Analytic Edge, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse marketing et commerciale, a annoncé le lancement d'Analytic Edge Qube, une plateforme SaaS (Software as a Service, en français « logiciel en tant que service ») qui offre aux entreprises une boîte à outils tout-en-un pour l'analyse marketing. La plateforme Analytic Edge Qube rassemble une suite complète de solutions, notamment Demand DriversTM pour la modélisation permanente du marketing mix (MMM), SynTestTM pour le test et l'apprentissage basés sur l'IA, PriceSenseTM pour l'analyse des prix et des promotions, et PowerViewTM pour la visualisation de l'analyse. La plateforme fournit aux spécialistes du marketing tous les outils d'analyse dont ils ont besoin pour améliorer l'efficacité du marketing et le retour sur investissement (RSI).

Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à deux défis majeurs dans la mise en place d'un programme d'analyse marketing efficace. Tout d'abord, le long délai d'exécution des analyses et de production d'informations et de recommandations, qui rendent inefficace la prise de décision en temps réel sur les changements à apporter à la stratégie et aux campagnes de marketing. Ensuite, la dépendance à l'égard de grandes sociétés de conseil ou de fournisseurs d'analyses pour la gestion, l'exécution et l'interprétation des analyses marketing, qui rend coûteuse la mise en place et l'extension sur plusieurs marques et marchés.

La plateforme Analytic Edge Qube offre des interfaces hautement automatisées, intuitives et sans code qui permettent aux entreprises et aux marques de mettre en place leurs analyses marketing en interne sans avoir besoin de faire appel à des experts en données ou en statistiques au sein de l'entreprise. L'internalisation de l'analyse marketing avec le modèle à la carte de Qube, basé sur l'abonnement, offre une rentabilité et une évolutivité facile, tout en permettant une meilleure connaissance du marketing en temps réel pour une prise de décision opportune et basée sur les données dans le paysage concurrentiel actuel en évolution rapide. En outre, la plateforme Qube répond aux préoccupations croissantes en matière de protection de la vie privée et de réglementation en réduisant la nécessité de partager les données des utilisateurs avec un tiers.

Les clients peuvent accéder à la plateforme Qube via une interface basée sur le cloud et se connecter à n'importe laquelle des solutions auxquelles ils sont abonnés. Les interfaces sans code permettent de créer des modèles analytiques, de réaliser des expériences de type « Test and Learn », de tester l'impact des stratégies de tarification et de promotion, de visualiser les informations sur des tableaux de bord, et bien plus encore.

À propos de ce lancement, Rahul Budhraja, cofondateur et associé directeur d'Analytic Edge, a déclaré : « Je suis heureux d'annoncer la disponibilité de notre plateforme SaaS Analytic Edge Qube, qui constitue une boîte à outils tout-en-un pour l'analyse marketing et la prise de décision fondée sur les données. Les avantages de l'analyse marketing ont jusqu'à présent été largement réservés aux grandes entreprises et aux marques, en raison du coût et de la complexité que cela implique. Avec cette plateforme, notre objectif est de démocratiser l'analyse marketing en la rendant simple, rapide et accessible à tous. »

À propos d'Analytic Edge

Analytic Edge est une entreprise mondiale d'analyse qui s'appuie sur la technologie et l'analyse avancée pour aider les entreprises à prendre des décisions marketing basées sur des données. La plateforme phare de l'entreprise, Analytic Edge Qube, offre une suite de solutions d'analyse marketing avec un modèle SaaS (Software as a Service). Les solutions incluent Demand Drivers, SynTest, PriceSense et PowerView. Analytic Edge travaille avec des clients dans des secteurs verticaux tels que le commerce électronique, les applications mobiles, les jeux, les biens de consommation emballés, le commerce de détail, l'automobile et bien d'autres. L'entreprise a des bureaux à Singapour, en Inde, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en Suisse, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis et en Australie. Pour en savoir plus, visitez www.analytic-edge.com