Analytic Partners nommé Leader par plusieurs cabinets indépendants spécialisés en recherche

MIAMI, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, chef de file de l'analyse commerciale, a annoncé avoir été nommé Leader dans le rapport Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization Services, Q1 2026 (Services de mesure et d'optimisation du marketing, T1 2026). Analytic Partners est le mieux classé dans la catégorie Current Offering (Offre actuelle) et compte parmi les meilleurs élèves dans la catégorie Strategy (Stratégie).

Le rapport Forrester Wave™ compte parmi les dernières reconnaissances formulées par des cabinets spécialisés en recherche d'Analytic Partners pour sa solution Commercial Analytics. Analytic Partners a été nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les solutions de modélisation du mix marketing (MMM), occupant la première place tant en matière d'exécution que de vision globale. De plus, elle a obtenu les meilleurs scores sur 8 capacités essentielles pour les solutions MMM dans le rapport complémentaire du Magic Quadrant.

« À une époque de changements sans précédent, les cadres supérieurs souhaitent avoir la possibilité de prendre les meilleures décisions plus rapidement », a déclaré Nancy Smith, Présidente et directrice générale d'Analytic Partners. « Pour nous, être nommés Leader par Gartner, et maintenant par Forrester, confirme la pertinence de notre mission et l'engagement de notre équipe à transformer les données en intelligence commerciale pour faciliter la prise de décision à l'échelle de l'entreprise. Il s'agit pour nous de fournir des outils adaptatifs comme GPS-Enterprise® qui permettent aux marques d'aller au-delà du marketing et de piloter la prise de décision à l'échelle de l'entreprise, en optimisant l'ensemble de notre emprise commerciale au niveau mondial »

Le rapport Forrester Wave™ est une évaluation complète des fournisseurs de solutions d'évaluation des activités de marketing et de leurs outils, couvrant 31 critères. Analytic Partners a obtenu la note la plus élevée parmi tous les fournisseurs dans la catégorie Current Offering (Offre actuelle) et compte parmi les meilleurs élèves dans la catégorie Strategy (Stratégie). L'entreprise a également reçu des commentaires clients supérieurs à la moyenne, ainsi que les notes maximales sur 21 des 31 critères, notamment :

Création de scénarios

Stratégie en matière de talents

Stratégie mondiale en matière de prestation

Innovation

Conseil en gestion du changement

Formation et alphabétisation

La solution de mesure globale : Analyses commerciales

En outre, le rapport indique que l'approche systématique d'Analytic Partners, qui comprend des entretiens approfondis avec les parties prenantes et des guides de conduite précis pour l'engagement, renforce l'efficacité en matière de qualité/taxonomie des données, de conseil en stratégie d'entreprise et de portefeuille de marques, ainsi qu'en intégration de clients.

Le rapport indique ensuite que la suite de produits d'Analytic Partners, ROI Genome® et GPS Enterprise®, « assure une bien meilleure création de scénarios, une mesure au niveau de la campagne, une analyse des facteurs externes et une analyse comparative ».

Une solution globale pour les marques mondiales

La solution de mesure et la technologie inégalée d'Analytic Partners s'appuient sur une stratégie en matière de prestation mondiale de plus de 600 consultants locaux répartis sur tous les marchés locaux. Le développement des talents et de la clientèle est assuré par NorthStar Academy, une plateforme centralisée pour la formation des clients et des employés, les ateliers et le leadership éclairé. En acquérantMagicNumbers et Analyx, la société a élargi son vivier de talents et ses capacités pour mieux soutenir les entreprises multinationales.

Selon le rapport, « les clients apprécient le partenariat stratégique d'AP, sa présence mondiale et son retour sur investissement positif… Les entreprises internationales qui souhaitent se lancer dans la mesure avancée ou qui ont besoin de formation et de soutien pour développer une culture de la mesure devraient envisager un partenariat avec Analytic Partners ».

« Si la technologie est le moteur, ce sont nos équipes et notre expertise locale qui permettent une véritable transformation pour nos clients », a déclaré Maggie Merkle, Directrice de la relation client chez Analytic Partners. « Être reconnus pour notre stratégie mondiale en matière de prestation et de gestion des talents témoigne, pour nous, de la force de notre équipe Engagement client ». Grâce à notre technologie de pointe, nous assurons à nos clients un retour sur investissement positif pour leurs mesures, grâce à un partenariat stratégique et solide.

Un leader en matière d'innovation

L'engagement d'Analytic Partners en matière d'innovation se traduit par un important réinvestissement des revenus dans des initiatives axées sur le soutien à la croissance de ses clients, tout en suivant le rythme des avancées technologiques actuelles. Des initiatives novatrices viennent à l'appui d'applications commerciales plus larges et d'une technologie de pointe qui donne des informations basées sur l'IA et assure une analyse dynamique, ce qui permet une prise de décision plus rapide en entreprise et une meilleure précision des prévisions pour les clients. Au-delà de la technologie, Analytic Partners continue de soutenir l'innovation dans le cadre de ses partenariats stratégiques, notamment avec un partenaire exclusif, Visa, qui donne aux clients des « informations uniques sur la part du portefeuille et la fidélité ».

Ressources complémentaires :

À propos des partenaires analytiques

Analytic Partners propose des services de mesure marketing et d'analyse commerciale aux entreprises du Fortune 500 dans le monde entier. Nous proposons des solutions adaptatives pour une meilleure compréhension de l'activité, une planification et une optimisation en temps opportun, pour le marketing et bien plus encore. Nous transformons les données en connaissances spécialisées, afin que les entreprises puissent tisser des liens puissants avec leurs clients et générer des succès commerciaux. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site analyticpartners.com.

À propos de Forrester

Forrester ne soutient aucune entreprise, aucun produit, aucune marque ni aucun service inclus dans ses publications de recherche et ne conseille à personne de choisir les produits ou services d'une entreprise ou d'une marque sur la base des évaluations incluses dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis donnés reflètent l'évaluation périodique et sont susceptibles d'être modifiés. Pour plus d'informations, lisez le document relatif à l'objectivité de Forrester ici.

À propos de Gartner

Gartner, Rapport Magic Quadrant des solutions de modélisation du mix marketing, 10 novembre 2025, par Matt Wakeman, David Walters, Tunde Kamson. Gartner est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche et de conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.