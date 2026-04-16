Anatomage introduit l'Anatomage Theater au Royaume-Uni avec une première installation à l'Université métropolitaine de Manchester

SANTA CLARA, Californie, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc. un leader en matière d'outils pédagogiques innovants , a annoncé la première installation de son Anatomage Theater au Royaume-Uni à l'Université métropolitaine de Manchester, introduisant une nouvelle norme pour l'éducation médicale et scientifique. L'expérience d'une salle complète, alimentée par un ensemble d'écrans LED haute résolution, permet aux étudiants d'explorer des scénarios cliniques du monde réel et des environnements scientifiques dynamiques à une échelle inégalée. L'installation représente une avancée considérable dans l'offre d'un apprentissage basé sur la technologie pour la prochaine génération d'étudiants.

The Anatomage Theater at Manchester Metropolitan University. Photo by Sona Media.

L'Anatomage Theater est une plateforme éducative unique en son genre qui associe une technologie d'affichage avancée à un logiciel développé par Anatomage, offrant ainsi des expériences d'apprentissage extrêmement réalistes et immersives. Au cœur de la solution se trouve un système vocal entièrement interactif, permettant aux utilisateurs de dialoguer naturellement avec des patients réalistes activés par l'IA, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des claviers ou à des écrans tactiles. Ces patients présentent des signes vitaux cliniquement exacts, et possèdent des rapports de laboratoire et des données d'imagerie médicale réelles d'Anatomage, ce qui permet aux étudiants d'évaluer et de pratiquer des interventions réalistes dans un environnement hospitalier virtuel, remplaçant ainsi le besoin d'acteurs dans les centres de simulation. Avec une bibliothèque de centaines de cas représentant des scénarios cliniques courants, le système propose une formation évolutive et interactive, ainsi que des simulations scientifiques immersives et l'exploration de l'anatomie humaine réelle.

Développé grâce aux plus de 20 ans d'expertise d'Anatomage en matière de contenu médical et scientifique en 3D, l'Anatomage Theater illustre l'accent mis par l'entreprise sur l'avancement de l'éducation par l'expérience. En tant que visionnaire à l'origine de la table Anatomage , la première table de dissection virtuelle grandeur nature au monde, Anatomage procure une expérience inégalée dans l'utilisation des technologies de pointe pour améliorer la compréhension et les résultats de l'apprentissage de la médecine et des sciences.

Alors que les éducateurs cherchent à renforcer l'engagement des étudiants et à améliorer la compréhension de concepts complexes, de nouvelles approches sont nécessaires pour combler le fossé entre la théorie et l'application dans le monde réel. L'Anatomage Theater est un hôpital virtuel et un environnement de simulation scientifique qui redéfinit la manière dont l'enseignement clinique, la formation médicale et l'exploration scientifique sont dispensés, en offrant une expérience à faible risque et à haute-fidélité qui s'adapte à toutes les situations, de l'enseignement secondaire et universitaire à la formation professionnelle en milieu hospitalier, en passant par l'amélioration des centres de simulation.

L'université métropolitaine de Manchester a une longue tradition d'innovation dans l'enseignement et la recherche, combinant des installations de pointe avec des approches pédagogiques novatrices. L'Anatomage Theater, installé dans le bâtiment Dalton de la faculté des sciences et de l'ingénierie, reflète la détermination de l'université à faire progresser l'enseignement et l'expérience des étudiants, tout en offrant une plateforme inédite pour explorer des scénarios cliniques, l'anatomie humaine réelle et des environnements scientifiques interactifs. Cette étape souligne son engagement à préparer les étudiants à la réussite, pendant leurs études et dans leur parcours professionnel.

« Grâce à une subvention de 1,27 million de livres sterling de l'Office for Students, nous avons considérablement élargi notre gamme de produits Anatomage avec le nouvel Anatomage Theater comme pièce maîtresse », a déclaré le Dr G. H. Evans, directeur du département des sciences de la vie de l'université métropolitaine de Manchester. « Nous sommes extrêmement fiers d'être la première institution à installer cette technologie passionnante et à la mettre à la disposition de nos étudiants en sciences de la vie, en sciences biologiques, en soins infirmiers et en professions de santé, entre autres. Nos étudiants auront ainsi accès à une technologie de pointe qui améliorera leur apprentissage, leur expérience et leurs perspectives d'obtention d'un diplôme. Nous nous réjouissons également de poursuivre notre partenariat avec Anatomage en contribuant au développement du contenu de l'Anatomage Theater. »

Anatomage continue de développer cette plateforme et est prête à intégrer davantage la formation en hôpital virtuel et la simulation scientifique dans les environnements universitaires et professionnels, redéfinissant ainsi la manière dont l'enseignement médical et scientifique est dispensé et vécu.

À propos d'Anatomage

Anatomage est un leader du marché de l'imagerie médicale et de la technologie éducative, qui transforme l'apprentissage traditionnel grâce à une innovation continue. À travers un écosystème de logiciels et de matériel d'imagerie médicale, l'entreprise fournit des contenus d'anatomie et de physiologie de classe mondiale avec le plus haut niveau de précision. Anatomage s'engage à améliorer ses technologies pour transformer l'apprentissage standard de l'anatomie, la formation médicale, la planification des traitements, ainsi que pour révolutionner l'enseignement des sciences.

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