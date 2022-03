anch.AI lance une plateforme de gouvernance éthique de l'IA, guidant les entreprises dans l'adoption responsable de l'intelligence artificielle.

La plateforme d'évaluation des risques complète et tout-en-un d'anch.AI permet aux organisations de gérer le risque réglementaire et éthique de l'IA.

STOCKHOLM, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, anch.AI a lancé publiquement sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (IA) éthique qui servira de lieu centralisé pour les organisations cherchant une gouvernance responsable de l'IA. La suite complète de services de la plateforme de gouvernance éthique d'anch.AI comprend des outils de dépistage, d'évaluation, d'audit, d'atténuation et de rapport, permettant aux organisations axées sur les données et à leurs équipes techniques, juridiques et commerciales respectives de gérer la conformité et d'évaluer l'exposition aux risques de toute solution d'IA dans leur environnement.

L'environnement commercial actuel et la nécessité de se conformer aux réglementations existantes et à venir soulignent le besoin de cadres solides pour l'IA. Cependant, le développement et l'adoption de cette technologie se font souvent en vase clos. Pour remédier au manque courant d'intégration éthique de l'IA dans les unités commerciales, technologiques et juridiques, la plateforme d'anch.AI permet un alignement interorganisationnel et offre aux entreprises la possibilité de détecter et de remédier aux risques éthiques de l'IA tels que la discrimination, les préjugés involontaires et l'intrusion dans la vie privée. Avec anch.AI, les organisations peuvent adopter efficacement et rapidement des solutions d'IA responsables, maîtriser leurs risques éthiques liés à l'IA, tout en respectant la conformité réglementaire et les principes éthiques.

« L'IA éthique ne consiste pas seulement à atténuer les risques juridiques et de réputation, c'est la bonne chose à faire pour gagner la confiance des parties prenantes et des clients », a déclaré Anna Felländer , fondatrice de anch.AI. « Au-delà des mesures de conformité, les organisations doivent être responsables de leur utilisation de l'IA. Notre plateforme fournit aux entreprises les éléments nécessaires à la responsabilité conjointe des équipes et leur permet de visualiser toutes les considérations et tous les compromis éthiques, tout en restant fidèles aux valeurs humaines et aux valeurs de leur organisation. »

Dans la perspective des prochaines réglementations européennes sur les exigences en matière de rapports sur l'IA et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la plateforme d'anch.AI fournit des recommandations aux entreprises pour éviter les risques coûteux et dommageables en :

Examinant des solutions d'IA spécifiques pour détecter les pièges éthiques ou des organisations entières pour détecter l'exposition au risque éthique de l'IA grâce aux questions d'auto-évaluation fondées sur des recherches approfondies d'anch.AI qui évaluent le risque à travers différents angles.

ou des organisations entières pour détecter l'exposition au risque éthique de l'IA grâce aux questions d'auto-évaluation fondées sur des recherches approfondies d'anch.AI qui évaluent le risque à travers différents angles. Évaluant les vulnérabilités éthiques auxquelles la solution d'IA ou l'organisation est exposée , et si elles peuvent être préjudiciables et conduire à des atteintes à la réputation ou à des violations légales par une analyse détaillée.

, et si elles peuvent être préjudiciables et conduire à des atteintes à la réputation ou à des violations légales par une analyse détaillée. Tirant parti des outils d'atténuation en fonction de l'exposition aux risques spécifiques.

en fonction de l'exposition aux risques spécifiques. Auditant les performances éthiques de l'IA de manière continue et en recevant des repères de maturité à usage interne et externe.

et en recevant des repères de maturité à usage interne et externe. Rendant compte des performances et des progrès de l'IA éthique aux parties prenantes juridiques, commerciales et technologiques.

Grâce à la plateforme de gouvernance éthique d'anch.AI, la base de clients de la société, qui compte plus de 20 organisations, est en mesure d'obtenir une acceptation plus rapide du marché et de maintenir la confiance du public et des parties prenantes.

« Nous appliquons les normes les plus strictes et nous ne pouvons pas nous permettre aucune forme d'exposition au risque éthique dans nos projets d'IA », a déclaré Göran Sundin, stratège en IA à l'Agence fiscale suédoise. « anch.AI est un partenaire de confiance depuis trois ans, qui nous soutient pour parvenir à une IA éthique grâce à la transparence et à l'alignement dans toute notre organisation. »

« La prochaine réglementation de l'UE sur l'IA nécessitera des engagements interfonctionnels et une nouvelle gouvernance autour de l'IA », a déclaré Beatrice Sablone, responsable du numérique à l'Agence suédoise pour l'emploi. « anch.AI est pour nous un partenaire crucial pour préparer et auditer notre IA. »

Combient Mix, l'un des principaux fournisseurs de services qui accélèrent la création de valeur à partir des données et de l'IA pour les grandes entreprises nordiques, est l'un des premiers partenaires d'anch.AI. « L'IA se rapproche de plus en plus du cœur de la transition numérique de toute grande entreprise », a déclaré Patrik Rosenberg, vice-président du développement commercial de la société.

« anch.AI démantèle les silos entre la technologie, les affaires et le juridique grâce à son cadre intuitif. Il s'agit d'une étape cruciale pour dépasser la conformité et passer à des solutions d'IA dignes d'un avenir numérique durable pour les entreprises et les utilisateurs finaux. »

Les organisations peuvent accéder gratuitement à la plateforme de gouvernance éthique anch.AI à l'adresse suivante : anch.ai . La plateforme sera continuellement mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles mesures de conformité et de réglementation seront annoncées. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'analyse comparative entre les sexes, l'évaluation des droits de l'homme et l'évaluation de la réglementation européenne, seront disponibles fin 2022.

À PROPOS DE ANCH.AI

anch.AI a été fondée en 2018 par Anna Felländer, experte des effets de la numérisation sur les organisations, la société et l'économie, pour déterminer les risques éthiques et sociétaux de l'IA. Formé à l'origine comme un groupe de réflexion de recherche et de conseil multidisciplinaire, anch.AI a pivoté en 2021 vers le développement d'une plateforme d'évaluation des risques pour les entreprises afin de s'assurer que leur utilisation de l'IA est éthique et conforme à la réglementation à venir dans l'Union européenne. La clientèle, qui compte plus de 20 clients utilisant les produits de la plateforme, va des entreprises biopharmaceutiques, de la vente au détail et des télécommunications aux agences nationales de la région nordique. La société a obtenu un financement de démarrage de 2,1 millions de dollars, dirigé par Benhamou Global Ventures, avec une participation supplémentaire de Terrain Invest, Magnus Rausing, Kent Janér et Fredrik Andersson. anch.AI a son siège à Stockholm, en Suède. Consultez le site https://anch.ai pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1731063/anch_AI_Logo.jpg

SOURCE anch.AI