Andbank apresenta novo CIO no Brasil e completa uma nova equipe de gestão de investimentos

SÃO PAULO, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A filial brasileira do Andbank, banco europeu especializado em private banking para investidores de alta renda, anuncia a contratação de Marcus Macedo como seu novo CIO, reforçando a equipe de gestão de fortunas com mais um nome de peso da indústria nacional.

"O que me deixa mais animado sobre o Andbank é a possibilidade de utilizar a capacidade técnica e financeira de um grande banco internacional para criar soluções flexíveis e eficientes para nossos clientes locais."

O corpo diretivo do Andbank tem grande expectativa com a chegada de Macedo, profissional com mais de 24 anos de experiência no mercado financeiro. De acordo com o Diretor Comercial Leonardo Hojaij, nos últimos três anos o Andbank concretizou grandes parcerias estratégicas e viu sua rede de escritórios autônomos se expandir pela país, o que proporcionou um crescimento exponencial no número de clientes da instituição.

Marcus terá uma equipe totalmente nova para comandar essa mudança de patamar do Andbank no Brasil, que além do aumento no número de clientes, viu o volume de ativos sob gestão se multiplicar por 4 nos últimos 3 anos, alcançando 8 bilhões de reais no final de 2020.

O executivo chega ao Andbank junto com Henrique Tavares Regatieri, novo portfolio manager para os clientes do private bank, que será par de Rafael Guardado, contratado no final de 2020.

"Nosso objetivo é oferecer uma gestão patrimonial cada vez mais exclusiva para nossos novos e antigos clientes. Por isso fomos atrás dos melhores profissionais do mercado. O convite para o Marcus se juntar à nossa equipe foi feito nesse sentido. Está se juntando a nossa equipe um excelente profissional, com um histórico diferenciado e que proporcionará um diferencial ainda maior para nossos clientes", destaca Hojaij.

Sobre Marcus Vinicius de Macedo

Antes de se juntar ao Andbank, Marcus Macedo foi Head Brasil da área de Gestão do Private Banking do Banco JP Morgan, responsável pela gestão discricionária de mais de R$ 15 bilhões, incluindo a estratégia de alocação de ativos, a construção de portfólio e as implementações táticas de portfolios.

Em sua experiência profissional, Marcus Macedo também ocupou a posição de Portfolio Manager no Santander Private Banking, na FinPlan Gestão de Investimentos, na Arsenal Investimentos, no ABN AMRO Advisory Services e no Banco Bandeirantes.

Marcus Macedo se formou bacharel em Administração de Empresas na Drexel University, na Filadélfia (EUA) e é gestor de carteiras autorizado pela CVM.

Sobre o Andbank

Banco internacional especializado em gestão de patrimônio para clientes de alta renda e presente em onze países, o Andbank atua, também no Brasil, exclusivamente em Private Bank, com arquitetura aberta e sem produtos próprios.

É controlado pela terceira geração de duas famílias europeias e hoje, além de sua sede em Andorra, opera na Espanha, Brasil, Israel, Luxemburgo, México, Miami, Mônaco, Panamá, Bahamas e Uruguai.

O banco tem € 22 bilhões sob gestão, dos quais mais de R$ 8 bilhões no Brasil, país que tem como principais executivos o CEO Carlos Foz, o Diretor Comercial, Leonardo Hojaij.

