Andela adquire a Qualified, plataforma líder em avaliação de habilidades técnicas

NOVA YORK, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Andela, rede global de talentos técnicos remotos, adquiriu a Qualified, plataforma líder em avaliação de habilidades técnicas para identificar, qualificar e certificar os melhores engenheiros. A comunidade global de talentos da Andela também se expandirá com a adição de mais de 3,6 M usuários de engenharia por meio do Codewars, uma comunidade online mantida pela Qualified que permite que talentos técnicos concorram e melhorem suas habilidades práticas de codificação em desafios gamificados.

"Com a aquisição da Qualified, a Andela expande e acelera nossa capacidade de obter e avaliar talentos de forma especializada", disse Jeremy Johnson, fundador e CEO da Andela. "Os mercados de trabalho são restritos por ineficiências entre oferta, demanda e qualidade – a Qualified nos permite abordar essas ineficiências, oferecendo o talento certificado correto na hora certa. As empresas continuarão confiando que os talentos provenientes da Andela têm as habilidades necessárias, independentemente de onde vivem e trabalham".

Jake Hoffner, cofundador e CEO da Qualified, acrescentou: "O setor de tecnologia historicamente confiou em práticas de contratação que provaram ser ineficazes. A plataforma expandida permitirá que as empresas criem processos de contratação para engenheiros de software que preveem seu desempenho no trabalho. Além disso, oferecemos às empresas e à nossa crescente comunidade de tecnologia uma oportunidade maior, mais ampla e melhor de se conectar globalmente".

Sobre a Andela

A Andela é uma rede global de talentos que conecta empresas com talentos técnicos verificados e remotos em mercados emergentes. A plataforma Andela ajuda as empresas a escalar suas equipes de engenharia até 70% mais rápido do que o recrutamento interno, com uma taxa de sucesso de correspondência de 96%. Centenas de marcas líderes como GitHub, Cloudflare e ViacomCBS confiam na Andela para ajudar a formar equipes melhores de forma rápida e econômica. Com uma comunidade de talentos em mais de 170 países, a Andela é apoiada por investidores, incluindo a Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital e Google Ventures.

Para mais informações sobre a Andela, acesse andela.com.

Sobre a Qualified

A Qualified.io é a plataforma mais eficaz do mundo para avaliar engenheiros de software. Empresas líderes do setor, como Klarna, Facebook e Zoom, colhem os benefícios de avaliar e treinar talentos em escala por meio da plataforma focada no desenvolvedor da Qualified.io. Construído com base na mesma equipe por trás da comunidade de desenvolvedores Codewars, a Qualified.io é apoiada por investidores como Cornerstone OnDemand, Social Capital e Dalus Capital. Mark Miller, sócio-gerente da GHP Advisors, atuou como consultor da Qualified.io na transação.

