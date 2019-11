Andes Wines realizará degustaciones de vinos, espumante, cerveza y productos plant based en Crucero Silver Cloud

SANTIAGO, 11 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Por segundo año consecutivo, el Crucero de Lujo Silver Cloud en su travesía "Culinary Voyage" incluirá vinos, cerveza y productos "plant based" gourmet en exclusivas degustaciones que se realizarán a los pasajeros a cargo del ingeniero agrónomo Maximiliano Morales, que se desempeñará como Wine Specialist en el tramo de Valparaíso hasta Punta Arenas, recorriendo los fiordos nacionales entre el 7 y 17 de Noviembre, ya que luego la embarcación continúa hacia Buenos Aires.

Uno de los principales atractivos de este crucero es la presencia de dos chilenos, el chef Rodrigo Balbontín Nef y el Ingeniero Agrónomo Maximiliano Morales, quienes fueron invitados por el chef David Bilsland para ser parte del recorrido y poder mostrar los atributos de la gastronomía y vinos de Chile.

Rodrigo Balbontín Nef realizará "cooking demostrations", clases de cocina para preparar recetas chilenas de pastelería y/o mariscos, además de cenas temáticas donde presentará sus preparaciones gourmet donde incluirá la popular NotMayo y la recién lanzada NotMilk como parte del recetario de este exclusivo menú.

Entre las actividades que realizarán los pasajeros en la travesía en este crucero que potencia la expresión culinaria, destaca descender para comprar en el mercado de Coquimbo y Puerto Montt mariscos y pescados frescos para preparar recetas chilenas con el chef invitado, además de hacer recorridos de trekking en sectores como Niebla y en los fiordos chilenos.

En el caso de los vinos, el Ingeniero Agrónomo, Maximiliano Morales es por segundo año consecutivo el Wine Specialist, y realizará degustaciones de vinos de las Viñas Montes con Alpha Carmenere 2018 del Valle de Colchagua y un blend Jackie Oh! de 90% Carmenere y 10% Merlot del Valle de Curicó de la Viña Folatres Family Wine Estates.

Se realizará una degustación de espumante Brut Folatre que tiene como consultor enológico al francés Georges Blanck, ex Director enológico de Moët et Chandon, además de incluir Cerveza Torobayo de Kunstmann de la ciudad de Valdivia en las degustaciones temáticas.

Durante la travesía, Maximiliano Morales realizará una presentación llamada "History of ancient cultivars in Chile, Rescue old vine projects", 18 years of investigation in 4.000 kilometers, que abarcará una introducción del proceso de establecimiento de viñedos desde la llegada de los españoles a Chile, hasta el análisis de estudios de caso impulsados en más de cinco valles vitivinícolas.

Contacto Prensa:

Sergio Bustos C.

andes@andeswines.com

http://www.twitter.com/andeswines

Teléfono: 56-9-6639 3482

FUENTE Andes Wines

SOURCE Andes Wines